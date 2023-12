Finalmente la verità di Belen Rodriguez. Da mesi era attesa in tv e ha scelto lo studio di Mara Venier per parlare della fine del matrimonio con Stefano De Martino. E della felicità ritrovata con Elio Lorenzoni, l’uomo che le ha ridato il sorriso e le è stato a fianco in uno dei momenti più bui della sua vita, quello della depressione. “Un periodo brutto durato due anni, ma oggi fortunatamente alle spalle”, ha detto l’argentina alla conduttrice di Domenica In che ha anche conosciuto a cena l’imprenditore.

“Sono grata alla vita per quello che mi ha dato. Nonostante tutto. Dovevo capire così. Il mio futuro lo vedo radioso”, ha detto Belen Rodriguez riferendosi poi al famoso anello sfoggiato alle Maldive che per giorni ha dominato le pagine della cronaca rosa su un imminente, nuovo matrimonio per la showgirl. Si sposa o non si sposa? Si sposa, sì, perché quel solitario è davvero il simbolo di un legame che arriverà alle nozze.

Belen, la verità sul matrimonio con Elio

La super ospite di Mara Venier ha poi raccontato di aver fatto lei stessa la fatidica proposta al suo compagno e che una volta arrivato il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino i fiori d’arancio ci saranno eccome. “I miei stanno insieme da 41 anni, per quello io insisto, credo nell’amore: faccio le stese cose e mi aspetto sempre un effetto diverso” ha detto nel corso dell’intervista.

“Anche sulla sedia a rotelle e con il catetere, io ci crederò sempre. Al primo posto c’è l’amore, al secondo il lavoro. E l’ho dimostrato“. Quindi, visto che ormai l’argomento era aperto, Belen Rodriguez ha parlato del suo amore, Elio Lorenzoni, che come già raccontato conosce da tanti anni.

“Eravamo amici. Non era mai successo nulla – ha ammesso Belen – Non ero abituata a un uomo così perbene. E non mi sembra vero. Lui ha fatto per me quello che non aveva mai fatto nessuno, non era facile stare con me in quel momento, mi ha tenuto la mano come amico. Poi a un certo punto… Mi fa sentire piccola. Sto vivendo un sogno. E voi non mi svegliate”.