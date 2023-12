Ballando con le stelle 2023, la battuta su Stefano De Martino e Belen. Colpi di scena in successione nel corso della messa in onda della trasmissione di successo di Milly Carlucci. Dalle rivelazioni emozionanti di Simona Ventura sulla figlia adottiva Caterina, alla performance di Wanda Nara che ha stupito tutti i presenti nei panni di catwoman con tanto di leccata finale. Insomma, non sono di certo mancati i motivi per tenere incollato allo schermo il pubblico italiano. E non ultima, rientra nella lista anche la frase che ha tirato in ballo una delle ex coppie più chiacchierate di sempre.

La frecciatina a Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Ballando con le stelle. La modella argentina e il conduttore arrivano a essere nominati anche quando la loro presenza non è espressamente richiesta. È successo davanti alle telecamere della trasmissione quando a tirarli in ballo sarebbe stato proprio uno dei giurati dopo l’esibizione di Stefano.

Leggi anche: “Sapete cosa mi ha detto Pasquale?”. Ballando con le Stelle, Wanda Nara a luci rosse con La Rocca: video





La frecciatina a Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Ballando con le stelle. Fabio Canino non si trattiene

Fabio Canino non è riuscito a trattenersi tirando in ballo Stefano De Martino e Belen. Tutto sarebbe accaduto quando De Martino ha ultimato di esibirsi in coppia con Sofia Tansella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare. I due si sono esibiti per la nobile causa di Telethon. Una volta conclusa l’esibizione, Stefano si è limitato a pronunciarsi rapidamente solo su progetti futuri per poi decidere di uscire di scena. Ma sappiamo benissimo che dopo le dichiarazioni di Belen, la frecciatina sul caso era del tutto inevitabile.

Carolyn Smith ha dunque votato per poi lasciare spazio a alla votazione di Canino, che ha dunque sfoggiato la paletta con un numero molto emblematico il “12”. Un chiaro e sottinteso riferimento ai tradimenti su cui la modella argentina si è recentemente soffermata? Insomma, la frecciatina potrebbe essere stata pensata per colpire nel segno.

Penoso @FabioCanino che dice il numero 12 nel momento della votazione a #stefanodemartino proprio fuori luogo era il momento #telethon a #ballandoconlestelle,Tra l'altro la versione di #belen non è veritiera,prima di fare ironia becera meglio guardare in casa propria! — Elle (@tunder1966) December 9, 2023

Ricordiamo inoltre che negli ultimi giorni la modella argentina avrebbe deciso di rompere il silenzio sui tradimenti di Stefano durante la sua ospitata nel salotto televisivo di Mara Venier. Peccato solo che quanto rivelato dalla modella, a detta di alcuni fan, non troverebbe coerenza con quanto ammesso dalla stessa davanti alle telecamere di Verissimo. Correva il mese di giugno quando la modella, ospite di Silvia Toffanin, non ha detto nulla a riguardo della questione, usando piuttosto parole di ammirazione nei riguardi dell’ex marito.