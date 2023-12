Ballando con le stelle 2023, nel corso della puntata è successo di tutto. Il programma di Milly Carlucci continua a collezionare un successo dopo l’altro e questo è anche il risultato di tanti colpi di scena che tengono il pubblico di telespettatori italiani incollati al piccolo schermo. Nello specifico, dopo il racconto emozionante di Simona Ventura sulla terza figlia adottiva, Caterina, anche un momento di leggerezza che ha visto come protagonista indiscussa Wanda Nara in una versione decisamente ‘stuzzicante’.

Wanda Nara ‘hot’ a Ballando con le stelle 2023. Colpi di scena in successione nel corso del talent show di Milly Carlucci. Un appuntamento fisso quello del sabato sera con la trasmissione, risultato indiscutibile che prosegue nel confermare a Milly che il suo format funziona alla grande. E nel corso della puntata è successo veramente di tutto.

Wanda Nara ‘hot’ a Ballando con le stelle 2023: “La leccata me l’ha messa il mio maestro…”

Wanda Nara super sensuale a Ballando con le stelle, guardare per credere. La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi si è detta determinata. Lo ha rivelato nel corso della videoclip che precede la perfomance: “Mi sento Catwoman quando qualcuno attacca la mia famiglia“, ha raccontato Wanda Nara. Poi la concorrente ha sottolineato: “Se mi vuoi conoscere veramente, tocca qualcuno della mia famiglia e vedrai uscire la mia versione peggiore”.

Ma le sorprese non finsicono qui, perché Wanda Nara ha concretamente dimostrato di fare sul serio. Prova è stata la sua interpretazione nei panni di una super sensuale Catwoman, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca che ha ovviamente vestito i panni di Batman. Fabio Canino si è speso in un commento: “Numero fetish”, e questo perché l’imprenditrice ha fatto un gesto che ha lasciato senza parole.

Al termine dell’esibizione ha leccato la guancia del suo partner di ballo e dopo il commento di Canino non ha di certo trattenuto la sua opinione: “La leccata me l’ha messa il mio maestro, mi ha detto ‘mi devi leccare alla fine’ e io l’ho fatto”. Le parole di Wanda sono andate incontro anche all’intervento di Zazzaroni: “Credo che lei sia la più bella Catwoman vista negli ultimi 16 anni. Avete già fatto questa rumba, la differenza è la leccata. Non c’è malizia, Catwoman deve leccare”.

Ai commenti si è aggiunto anche quello di Mariotto: “Quando lui è apparso sembrava la morte nera, come gli sta bene quella tutina… Io non conoscevo Wanda Nara, zero. Ti porti dietro una chiacchiera enorme, sei arrivata qui che pensavo fossi spocchiosa, invece essendo succube di quella specie di maniaco, ti sei resa simpatica. Sei la succube simpatica di un maniaco“. In ogni caso, il colpo di scena è stato più che riuscito.