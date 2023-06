Spettacolare notizia per Nikita Pelizon, confermata da lei stessa nelle ultime ore. Dopo il GF Vip 7 c’è stata una svolta nella sua vita, infatti la grande popolarità legata alla vittoria del reality show le ha spianato la strada verso un futuro ricco di soddisfazioni. Proprio qualche giorno fa aveva rivelato di aver fatto la sua collezione di giacche, poi si è soffermata sulla sua skin care postando anche un video con il suo ex Matteo Diamante, col quale si è riavvicinata moltissimo.

Ma ora Nikita Pelizon ha deciso di puntare ancora più in alto e ha svelato un’altra svolta nella sua vita, grazie ad una foto postata su Instagram in risposta ad una domanda di un follower. Si è ripresa infatti in un luogo ben specifico, che non ha lasciato dubbi su ciò che stesse facendo in quei frangenti. Entusiasmo a non finire per i suoi fan, che ora attendono sempre maggiori dettagli su questa grandiosa novità.

Leggi anche: “Finalmente!”. Nikita Pelizon, ci siamo: che bomba. C’entra anche il suo ex, Matteo Diamante





Nikita Pelizon, che svolta nella sua vita: l’annuncio ufficiale

Dunque, Nikita Pelizon ha replicato immediatamente ad un fan, confermando la svolta sensazionale nella sua vita. Ci sarà a breve un suo debutto in un mondo completamente differente, ma che potrebbe garantirle un futuro brillante. Per l’ex gieffina un momento da incorniciare, dato che è stata l’assoluta protagonista delle ultime settimane. Lei è anche stata per un breve periodo all’Isola dei Famosi per supportare l’amica naufraga Helena Prestes.

Stando a quanto mostrato da Nikita sul suo profilo Instagram, attraverso una story, sta per esordire nel mondo musicale pubblicando la sua prima canzone. Infatti, ha postato un’immagine di lei all’interno di uno studio di registrazione. Il follower le ha scritto: “Attendo con ansia l’annuncio della data di uscita della tua canzone…Spoilerino!?”. E lei: “Non ancora…”, con tanto di cuore finale. Non ha potuto ancora rivelare molto, ma ha confermato la notizia.

Non conosciamo il titolo del brano che presenterà ai suoi fan, né ovviamente il suo testo. Anche se in molti sono pronti a scommettere che potrebbe anche diventare uno dei tormentoni dell’estate 2023. Non resta che aspettare altri annunci della giovane modella triestina.