Nikita Pelizon, subito una grossa novità al rientro dall’Isola dei Famosi 2023. È tornata a casa da pochi giorni la vincitrice dell’ultimi GF Vip: era volata in Honduras per poco ma tanto è bastato per sostenere la sua amica Helena Prestes, ‘esiliata’ sull’Isola di Sant’Elena insieme a Gianmaria Sainato. E, a proposito, i fan hanno notato una certa sintonia tra la loro beniamina e il naufrago, tanto che nel box delle domande qualcuno le ha scritto: “A me siete piaciuti tu e Gian“. Lei è rimasta un po’ così di fronte a questa affermazione, poi si è sbottonata.

“Comunque mi piace un sacco, anima… È molto dolce, molto dolce quel ragazzo. Poi c’ha questo sorriso che non lo so, sembra che gli hanno messo la dentiera di quando sarà anziano in bocca. Veramente, sorride e si illumina tutta la spiaggia!”, le parole di Nikita Pelizon su Gianmaria, subito rimbalzate ovunque. Ma tornando alla novità, ha già ripreso i suoi impegni professionali. E ha dato un grande annuncio al pubblico nelle ultime ore.

Nikita Pelizon, “finalmente”: fuori la novità

Da quando è finito il GF Vip 7 Nikita Pelizon ha ovviamente ottenuto una grande fama e soprattutto è riuscita a realizzare importanti progetti al di fuori del mondo dello spettacolo. Poco tempo fa ha per esempio lanciato la collezione delle sue giacche e ora ha annunciato il lancio di un’esclusiva capsule di bellezza con il suo brand “HUNIKA by Nikita”.

Con un reel ha mostrato la box che i fan potranno acquistare direttamente sul sito ufficiale del brand e spiegato: “Finalmente è arrivata la mia nuova capsule skin care angels, rendila anche tua cliccando nel link in bio!!! Per questa estate tutte con la pelle levigata di prima mattina”. E in occasione del lancio di questa capsule di bellezza ha realizzato un video anche insieme al suo ex Matteo Diamante.

Che è sempre al suo fianco ed è stato anche tra i primi a commentare questa nuova avventura di Nikita Pelizon: “Oggi alle 18:00 sul suo profilo esce la prima capsule, in bocca al lupo BB. Che ridere tacci tua che mi fai fare”. E poi, sotto al reel in cui si sottopone alla skin care che ha mandato in tilt i loro fan: “E niente io pensavo di uscire e invece mi è toccata la SKIN CARE va come sono tutto liscio ora! P.s. ( per vedere la mia dignità che vola via godetevi il video ADDIO!)”