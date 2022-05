Finalmente a casa! E finalmente anche la prima foto della figlia vip. La piccola è nata lo scorso 15 gennaio da maternità surrogata ma nessuno prima di ieri – non a caso giorno della Festa della mamma – l’aveva mai vista. Malti Marie, questo il suo nome, è nata prematura e trascorso più di 3 mesi nell’unità di terapia intensiva neonatale.

L’hanno rivelato i suoi famosi genitori, condividendo su Instagram lo stesso post: la foto in cui stringono la figlia con il volto coperto da un cuoricino bianco accompagnata da parole che raccontano l’angoscia vissuta in questi mesi ma anche tutta la loro gioia, ora che il peggio è passato per Nick Jonas, Priyanka Chopra e soprattutto la figlia.





Nick Jonas Priyanka Chopra figlia: la prima foto

“Nel giorno della Festa della mamma non possiamo fare a meno di riflettere sulle montagne russe su cui abbiamo vissuto in questi mesi. E su cui hanno vissuto, ora lo sappiamo, tante altre persone. Dopo oltre 100 giorni in terapia intensiva neonatale, la nostra bambina è finalmente a casa”, hanno scritto Nick Jonas e Priyanka, dopo aver ringraziato i medici che hanno aiutato la figlia.

L’attrice indiana e il cantante americano, che sono sposati dal dicembre 2018, sono “felicissimi”. “Il nostro prossimo capitolo inizia ora”, hanno scritto per poi lasciare una dedica speciale a Maltie Marie, che è “davvero una bambina tosta”: “Mamma e papà ti amano”. La piccola è nata a gennaio scorso ma Nick Jonas e Priyanka Chopra non avevano rivelato a nessuno che stavano per allargare la famiglia.

Si è saputo solo quando hanno annunciato su Instagram di essere diventati genitori: “Siamo felicissimi di confermare che abbiamo accolto un bambino tramite una maternità surrogata. Chiediamo rispettosamente la privacy durante questo periodo speciale mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia. Grazie mille”. A svelare sesso e nome ci ha pensato tempo dopo il sito Tmz, che era entrato in possesso del certificato di nascita.

