“È nata Isabel”. La coppia di Uomini e Donne presenta la loro prima figlia: “Oggi cambia tutto”

Fiocco rosa per l’ex coppia di UeD. Una gioia indescrivibile per l’arrivo della piccola Isabel e un post della neo-mamma che i fan hanno inondato di cuori e congratulazioni. Le immagini condivise a corredo del post parlano da sole e riescono a trasmettere tutta l’emozione del momento di mamma e papà.

Stiamo parlando proprio di Iulia Sciumè e di Antonio Moriconi diventati da poco genitori della piccola Isabel. Il lungo post di mamma Iulia colpisce nel segno e l’ex UeD si dice colma di gioia: “Il 3/05/2022 alle 16:07 è cambiata per sempre la nostra vita. Non si può spiegare l’emozione che si puó provare nel vedere venire al mondo quel piccolo esserino che per tanti mesi hai sognato ed immaginato”, così scrive Iulia Sciumè.





“Adesso esiste, è li , l’hai fatto tu ed è tutto tuo. Inspiegabile davvero è stato tutto così forte , tutto così intenso e sono grata per averti avuto accanto per tutto il tempo antonio_moriconi11 mi hai supportato e sopportato dalla prima contrazione fino alla fine e so che non è stato facile, so quanto non ami gli ospedali e quanto è dura vedere soffrire una persona ed essere impotente”, prosegue ancora Iulia Sciumè nel post condiviso con i fan.

“Ma nonostante questo mi sei stato accanto anche durante il parto in cui penso di averti rotto anche una mano e durante i giorni successivi in ospedale. Non potevo trovare un compagno, amico e fidanzato migliore ed adesso anche un papà. Grata di tutte queste emozioni e di tutto questo amore che sto provando. Piccola Isabel ti amo già tantissimo”, così chiosa l’ex UeD menzionando il suo amato Antonio Moriconi.

E dopo le parole di mamma Iulia anche l’emozione di papà Antonio. Moriconi scrive: “As proud as a man can be. Welcome to our world baby, mom and dad are here for you. Nothing in the world can describe this feeling. Ps: I will always protect you”. Così i cuori dei fan non si riescono neanche a contare.

