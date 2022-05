Nathaly Caldonazzo ha un nuovo fidanzato. Questa l’indiscrezione bomba uscita fuori nelle ultime ore, che cambierebbe di botto la situazione sentimentale dell’ex concorrente del GF Vip. La donna avrebbe finalmente trovato una stabilità sentimentale e sono anche stati forniti i primi interessanti e anche clamorosi dettagli su chi sarebbe il suo partner. Ovviamente occorrerà avere delle conferme ufficiali, visto che lei finora non ha rotto il silenzio, ma la voce è arrivata da due persone più che attendibili.

Nathaly Caldonazzo ha un nuovo fidanzato ed è questa la notizia del giorno. Ma poco tempo fa si è parlato di lei per un’altra questione. In un’intervista rilasciata a Radio Radio Nathaly Caldonazzo ha detto di essere rimasta molto delusa da Barù: “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona”. Ma veniamo ai fatti attuali.





Nathaly Caldonazzo ha un nuovo fidanzato

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, c’è stata una svolta nella sua vita. Infatti, sembra che Nathaly Caldonazzo abbia un nuovo fidanzato, che non è affatto uno sconosciuto. O meglio, sua figlia è molto nota in Italia, quindi si sarebbe legata sentimentalmente ad un padre di una vip. A sganciare la bomba sono stati gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano. Ed è stata quest’ultima ad aggiungere particolari, che fanno riferimento ad una precedente relazione dell’uomo naufragata proprio per Nathaly.

Il primo a dire tutto è stato Venza, che ha scritto su Nathaly Caldonazzo: “Nuovo amore per la Caldonazzo, lui sarebbe il papà di una famosissima donna del web”. E Deianira Marzano ha aggiunto: “Caldonazzo nuovo amore: sta con il padre di una famosa tiktoker che ha lasciato la famiglia per lei”. Quindi, avrebbe deciso di lasciare la moglie per concedersi totalmente a Nathaly, che gli avrebbe rubato il cuore. Allo stato attuale non è possibile conoscere il suo nome e cognome, che comunque potrebbe uscire fuori a breve.

Nathaly Caldonazzo è stata fidanzata in passato con l’attore Massimo Troisi, fino a quando lui è purtroppo deceduto. Con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano ha avuto una figlia, che si chiama Mia. Poi è stata legata anche ad Andrea Ippoliti, che ha lasciato a causa dell’esperienza a Temptation Island Vip. E ora avrebbe ritrovato la felicità con quest’uomo ancora ignoto al suo fianco.

“Ho bloccato Barù”. L’ex GF Vip estrema ma anche troppo delusa