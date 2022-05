Barù bloccato. Ovviamente sui social e da una ex concorrente del GF Vip 6. I protagonisti del reality show di Alfonso Signorini, che per la cronaca sta già preparando la prossima edizione in partenza a settembre, fanno ancora parlare di loro anche se l’avventura nella Casa si è conclusa da tempo.

E in particolare il nipote di Costantino della Gherardesca, sia per il rapporto con Jessica Selassié che per l’inaugurazione del suo ristorante a Milano. Ma c’è qualcuno che proprio non ha mantenuto l’amicizia dopo il GF Vip 6 e, appunto, ha addirittura bloccato Barù.





Barù bloccato sui social dall’ex GF Vip 6

In un’intervista rilasciata a Radio Radio Nathaly Caldonazzo ha detto di essere rimasta molto delusa da Barù: “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona”.

Ovviamente, Barù bloccato a parte, la showgirl ha parlato anche di altri ex coinquilini e in particolare modo della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Io vivendo dentro la casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”.

Ma è vero che c’è un flirt in corso tra lei e Antonio Medugno, tiktoker conosciuto al GF Vip 6? A smentire la notizia, però, ci ha pensato la stessa Nathaly Caldonazzo. Vuole bene al suo ex compagno di GF Vip 6 ma è troppo piccolo per lei: “No, non è vero. Antonio è un amore, non c’è del tenero, ma come si fa. È troppo piccolo, ogni tanto chiacchieriamo sui social”.

