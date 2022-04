“La mia ca*** di casa”. Incendio distrugge l’abitazione dell’attore, le immagini choc del rogo

La casa in fiamme, poi quello che è rimasto della sua dimora. L’attore ha pubblicato una storia Instagram in cui si dispera, perché la sua casa è stata coinvolta in un incendio e appare distrutta. Nella Instagra Story si sente l’attore in lacrime mentre commenta: “Non posso crederci, casa mia”.

Nel filmato si vede l’abitazione avvolta dalle fiamme, che distruggono tutto ciò che incontrano e in un’altra Instagram story si vede quello che resta del salone, con le librerie carbonizzate, un divano e una parte della cucina andata in fiamme.





Nel suo video pubblicato sulle sue storie su Instagram, Miguel Herrán, attore spagnolo noto al grande pubblico per essere il volto di Rio ne La Casa di Carta e di Christian in Elite, respira affannosamente e piange mentre mostra le fiamme all’interno della propria abitazione e commenta: “La mia ca*** di casa!”.

Un’ora dopo ha pubblicato un altro video sul suo profilo Instagram, dove ha più di 14 milioni di follower, per mostrare le devastazioni dell’incendio. Si vede parte del mobilio distrutto dalle fiamme, come il divano, gli scaffali, i libri, sedie, televisione e altri oggetti.

Su Twitter in molti stanno mandando messaggi d’affetto e supporto. Miguel Ángel García de la Herrán, nato a Malaga, il 25 aprile 1996, è un attore spagnolo, noto per aver vinto il premio Goya nel 2016 come miglior attore rivelazione per la sua interpretazione nel film A cambio de nada. È uno dei protagonisti delle serie televisive La casa di carta ed Élite, entrambe distribuite su Netflix.

