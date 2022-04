“È morto”. Beautiful, addio allo storico personaggio. Un vero colpo per gli appassionati della soap

Colpo di scena a “Beautiful”. La soap opera americana, la più vista in tutto il mondo coi suoi 35 milioni di spettatori al giorno, ha quasi raggiunto le 9000 puntate. Al 7 aprile sono state per la precisione 8745 quelle trasmesse negli Stati Uniti. Poco meno quelle in Italia, 8451. Un successo planetario con personaggi, come Brooke, Ridge, Eric e Taylor che sono ormai entrati nell’immaginario collettivo.

Perfino chi non ama la soap sa perfettamente di chi stiamo parlando. E allora ecco la notizia che da qualche giorno sta rimbalzando da tutte le parti. Si parla della morte di uno dei protagonisti di Beautiful. Intanto il pubblico americano è letteralmente sconvolto per quello che è avvenuto. Una sparatoria in cui a impugnare la pistola è nientemeno che la madre biologica di uno dei protagonisti. Di chi stiamo parlando? Ve lo diciamo subito.





L’episodio è davvero brutale. L’uomo, di cui tra poco vi sveliamo l’identità, viene raggiunto in un vicolo da un proiettile alla testa. A sparare è stata una donna, sua madre. La vittima viene soccorsa dalla moglie alla quale, tuttavia, riesce solamente a sussurrare un semplice e triste “addio”. Il giovane è stato poi portato via dai soccorritori e il corpo immediatamente coperto da un telo.

Stiamo parlando di John Finnegan, marito di Steffy Forrester. Quando hanno assistito alla cruenta scena dell’uccisione di John in molti hanno pensato che potesse esserci un colpo di scena. Soprattutto perché all’arrivo in ospedale la mamma Sheila Carter ha detto: “Mi sto occupando di mio figlio”. Una frase che ha fatto pensare che ci potesse essere una sorta di miracolo.

Niente da fare, invece. Lo ha confermato Brad Bell, produttore e capo sceneggiatore di “Beautiful”. L’attore che interpreta John Finnegan, ovvero Tanner Novlan, ha quindi dichiarato: “Brad Bell mi ha chiamato per darmi la notizia personalmente, spiegandomi la direzione del personaggio. Sono rimasto sorpreso, ma è la natura di una soap opera: tutto può accadere in qualsiasi istante ed è ciò che fa restare a guardare i telespettatori. Tutti sono rimasti sorpresi e sono stati di supporto, in particolare Jacqui (cioè MacInnes Wood, alias Steffy), è rimasta sorpresa visti i numerosi fan Sinn (la community della coppia sui social). Loro sono una grande famiglia, non entri in una soap come Beautiful senza creare forti legami, resteremo tutti amici”.