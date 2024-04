Anche quando non è impegnata in televisione, Michelle Hunziker è sempre sotto l’attenzione dei media. La presentatrice svizzera è attiva infatti in tanti altri ambiti che vanno al di là dello spettacolo e del piccolo schermo. Nei giorni scorsi, ad esempio, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita del suo marchio di prodotti di bellezza, invitando tutti i fan a recarsi nel suo negozio per approfittare delle grandi offerte.

Michelle Hunziker è quindi un personaggio dalle mille sfaccettature. Anche dopo tanti anni di carriera passati sotto i riflettori si scoprono su di lei aspetti finora sconosciuti al grande pubblico. Alcuni di questi “segreti” sono emersi in una recente intervista a un giornale svizzero. Parlando con il magazine Schweizer, Michelle ha fatto un bilancio della sua vita, sia sul fronte lavorativo che su quello privato. E ha parlato anche del suo rapporto con i soldi.

Lavoro, famiglia, soldi: l’intervista a 360 gradi a Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si è trasferita giovanissima in Italia con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. La sua è stata una carriera ricca di soddisfazioni, partita dal basso e arrivata al top dopo anni. Tutti ricorderanno i suoi inizi come modella per una marca di biancheria intima: il celebre maxi cartellone pubblicitario con una ragazza ripresa di spalle. Poi nella sua carriera c’è stato tanto altro: la recitazione in tv nella seria cult “Love bugs” con Fabio De Luigi e il cinema. Tra i suoi film come attrice citiamo “Alex l’ariete” con Alberto Tomba e tre cinepanettoni “Natale a Rio”, “Natale in crociera” e “Natale a Beverly Hills”. La parte più corposa del suo curriculum è quella dei programmi tv. Una valanga: Mai dire gol, Zelig, Festivalbar, Striscia la Notizia e l’ultimo “Michelle impossibile”. Ma si potrebbe andare avanti all’infinito con l’elenco.

Nell’intervista spiega che al momento a riempire di gioia alla sua vita è la famiglia: “Chiaramente le mie figlie. Aurora, che a 27 anni è già mamma di un maschietto, il piccolo Cesare, e che mi ha fatto diventare grande, così come le mie due figlie più piccole Sole e Celeste, che oggi hanno dieci e nove anni”.

Hunziker afferma che per lei la felicità non arriva dai soldi e che si può essere felici anche senza: “Naturalmente”, esclama. Sì ma come, gli domanda il giornalista: “Ad esempio, donando amore, affetto, tenerezza – attraverso un abbraccio, uno sguardo amorevole o un sorriso”. Poi Michelle ha erivelato che le piace tantissimo fare regali agli altri: “Spesso faccio regali proprio così, senza motivo, quando l’altra persona non se lo aspetta“.