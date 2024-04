Stagione di grandi cambiamenti nella vita di Michelle Hunziker. La conduttrice tv si è resa protagonista poco fa di un annuncio via social rivolto ai propri fan. Si tratta di un aggiornamento importante dell’ultima ora che riguarda la sua vita. Una decisione che la showgirl italo-svizzera ha voluto comunicare in prima persona al pubblico che non si aspettava di ricevere questa notizia. La cosa infatti ha suscitato un certo stupore.

Michelle Hunziker ha fatto stamani una sorpresa ai fan che la seguono su Instagram (quasi sei milioni di follower). Un annuncio carico di emozione. Alla soubrette piace tenere un filo diretto con il pubblico. Sui social condivide sia momenti della sua vita quotidiana come mamma, sia aspetti legati alla sua carriera artistica, ricca di successi.

Annuncio importante di Michelle Hunziker ai fan: “Emozione immensa”

Di recente, ad esempio, i telespettatori hanno potuto ammirare la bella e simpatica presentatrice su Canale 5 nella conduzione di “Michelle Impossibile & Friends”. Sul fronte privato invece c’è stata una delusione: come rivelato da Chi è finita la storia tra la show girl e il fidanzato ed osteopata Alessandro Corollo. Una rottura dovuta alla distanza, Lei infatti vive a Milano mentre lui risiede e lavora a Roma. Michelle ha voluto quindi dare la precedenza ai figli rispetto all’amore.

Tra tutte queste novità, Michelle Hunziker ha annunciato stamani via social l’apertura del primo negozio del suo brand a Milan. “Che emozione! Il nostro primo PopUp store di Goovi! Fino al 28 maggio ci trovate in Stazione Centrale a Milano”. La conduttrice, stavolta nei panni di imprenditrice e commerciante, invita i suoi fan ad andarla a trovare e a provar ei prodotti del suo marchio che sono legati al make-up e al benessere.

Si tratta in realtà di un progetto lanciato nel 2018. Così ne parlò la Hunziker in una intervista dell’epoca a Vanity Fair “Magari la sciura di Brescia non saprà che significa, ma ormai siamo abituati a dire Google e suona simile, il nome in inglese non mi ha spaventato. La vita non è mai una passeggiata serena e se hai la fortuna di saperla affrontare con un pizzico di divertimento le giornate diventano più leggere. Goovi non è solo un brand ma una filosofia di vita. Non ho la pretesa di cambiare l’esistenza delle persone, ma solo di strappare un sorriso alle donne”.