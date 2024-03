Brutta notizia per Michelle Hunziker sulla sua vita privata. Se ne stava parlando da circa un mese, ma ora è arrivata la definitiva conferma. La conduttrice ha ripreso a lavorare grazie alla trasmissione di Canale 5, Michelle Impossibile & Friends, ma se da questo lato la situazione va benissimo, parlando di ciò che accade sotto il profilo personale non ci sono grandi comunicazioni.

Anzi, il settimanale Chi ha dato in anteprima la notizia relativa a Michelle Hunziker e alla sua vita privata. Il riferimento è alla sua relazione sentimentale, che purtroppo non sta andando affatto alla grande. Dopo alcuni mesi è successo qualcosa di negativo, che l’ha inevitabilmente rattristata. E ora è stata paparazzata in un modo che non lascia più spazio a dubbi.

Michelle Hunziker, brutta notizia sulla vita privata

Dunque, Michelle Hunziker ha avuto una nuova mazzata sulla sua vita privata, infatti si è lasciata definitivamente col suo fidanzato. A svelarlo il settimanale Chi con questo messaggio: “Finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. Di recente Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno”.

Quindi, la storia d’amore con l’osteopata Carollo sarebbe già arrivata al capolinea. E Chi ha spiegato anche il motivo della rottura: “Nei giorni scorsi Chi l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo. Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie“.

Infine, è stato aggiunto: “Di recente, in un’intervista a Chi, la showgirl, in onda con Michelle impossibile&friends e fra breve a Striscia la notizia, aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip”. Ma ora so è saputo tutto.