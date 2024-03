“Che schifo, basta!”. Michelle Impossible, Gerry Scotti perde la pazienza: “Non si può guardare”. Attimi di disgusto per il famoso conduttore tv, ospite alla prima puntata della terza edizione di Michelle Impossible & Friends. L’uomo si è presentato in studio vestito da re, con scettro, mantello di ermellino e corona e ha avuto un compito ben preciso: fare da giudice. Cosa che oltretutto gli riesce alquanto bene. Quando ad un tratto Michelle Hunziker gli ha chiesto se avesse caldo con tutta quella roba addosso, Gerry ha risposto: “Caldo? No, ma sto malissimo”.

C’è da dire che lo scherzo al conduttore è durato poco e più tardi si è ripresentato senza tutto quel vestito sfarzoso. Poi Scotti e Hunziker si sono lanciati in un’esibizione dolcissima e Michelle gli ha confessato di volergli bene come a un fratello. Pensandoci bene in effetti, i due, hanno condiviso molti programmi televisivi insieme e mai una discussione o un problema, sempre e solo stima.





Ospite di Michelle, durante la prima serata, anche Andrea Bocelli, che ha fatto commuovere Michelle con una splendida canzone. Altra ospite anche Lorella Cuccarini, appena uscita da Sanremo, che ha svelato il rapporto che c’è tra le due. Poco prima Gerry Scotti si era ritrovato a giudicare alcuni video creati apposta con l’intelligenza artificiale.

Michelle Hunziker e Lorella Cuccarini scatenate sulle note di "Fame" si divorano il palco di #MichelleImpossible#AscoltiTv pic.twitter.com/SHygC4EG9g — Boomerissima (@Boomerissima) March 6, 2024

Ed è proprio durante uno di questi che perde la pazienza e si lamenta con l’amica. Succede quando è costretto a vedere un fotomontaggio della sua faccia sul corpo di Annalisa e delle sue ballerine durante il video “Mon Amour.” A guardarlo una roba oscena, ma quante risate. Eppure Gerry Scotti non la prende proprio benissimo e con aria di disgusto guarda la collega e dice: “Ma fa schifo! Non si può guardare, basta”.

Andando avanti, Gerry Scotti ha ricordato il suo passato, quando a cinque anni i suoi genitori comprarono la televisione (che all’epoca costava quanto cinque stipendi da operaio). E riguardo il futuro della tv dice: “Ci farà annoiare: quando è brutta ci assomiglia, quando c’è troppo pubblicità si finisce per sbuffare, e potete spegnere la tv, ma non potrete mai spegnare la magia”.

