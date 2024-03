Al Grande Fratello non solo Perla con le sue crisi tra Mirko e Alessio, anche Greta è protagonista delle ultime ore. Intanto per l’ennesimo scambio con Sergio, che l’ha immobilizzata mentre lei provava a svincolarsi. Stavano giocando ma quando lei ha invitato il suo coinquilino a lasciarla stare, lui non si è fermato. Ma la scena criticata aspramente dal pubblico è stata un’altra: quando gli ha detto che si sarebbe arrabbiata se le fossero usciti dei lividi e Sergio ha risposto che gliene avrebbe fatti degli altri, in modo da uniformare tutto il corpo.

Questi “giochi” stanno facendo indispettire i telespettatori, uno tra tutti il fratello dell’ex single di Temptation Island. Josh Rossetti ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha attaccato pesantemente Sergio. Del resto non ha mai nutrito grossa simpatia per il concorrente, lo ha sempre reputato falso nei riguardi di sua sorella, proprio come rivelato in una recente intervista per Turchesando.

Greta in lacrime al GF: “L’avete fatta piangere”

Nelle ultimissime ore un altro momento ha visto Greta al centro della scena. Ci troviamo in giardino e uno degli aerei volati sopra la casa era proprio diretto a lei. Alcuni suoi fan hanno voluto mandarle un messaggio piuttosto criptico che, a giudicare dalla sua reazione, l’ha turbata e non poco: “Greta bastati. Non fidarti, capirai“, si legge.

Parole che da molti sono state interpretate da tutti come una sorta di avvertimento, come se Greta si stia circondando di persone che, in realtà, le stanno mentendo e la stanno ingannando. Alla vista di quello striscione, in ogni caso, la gieffina è rimasta un po’ perplessa e dopo aver ringraziato i fan ha iniziato a riflettere e ha avuto un crollo.

Con sto aereo di m3rda hanno fatto piangere Greta. Voi dovete P3RIRE #fillers #sergetti pic.twitter.com/boEdQ9QRhO — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) March 6, 2024

In lacrime, è stata subito consolata da Massimiliano Varrese che l’ha spronata a fare più affidamento su se stessa e a non colpevolizzarsi di nulla. Lei ha ammesso di essere andata in confusione per una serie di cose e, dopo questo messaggio, non sa davvero più che cosa pensare anche se con la mente è andata subito al rapporto con Sergio. È da lui che deve proteggersi? Per molti utenti, comunque, quell’aereo si poteva evitare.