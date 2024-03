Al Grande Fratello monta la polemica su Anita. La concorrente si è resa protagonista di un episodio col coinquilino Alessio che ha fatto indispettire i telespettatori. Secondo alcuni, sarebbe tutta una tattica ben precisa della Olivieri, che starebbe mettendo in campo delle strategie per riuscire a farsi apprezzare. Ma la sensazione è che molti invece non stanno condividendo questo suo modo di fare.

Infatti, nella casa del Grande Fratello Anita ha iniziato a fare qualcosa di particolare con Alessio e subito dopo sono apparse le prime critiche dei telespettatori. Le immagini dei due sono state postate sul social network X, diventando virali in pochissimo tempo. La regia del reality show di Canale 5 non si è perso nemmeno un secondo di questo fatto, ma non tutti sono rimasti entusiasti.

Grande Fratello, attacchi contro Anita per i suoi gesti con Alessio

Nelle scorse ore le telecamere del Grande Fratello hanno fatto le loro inquadrature prima dentro la casa e poi sulla piscina della casa più spiata d’Italia. Si sono visti Anita e Alessio che hanno iniziato a scherzare tra di loro. Poi improvvisamente Falsone ha deciso di farle qualcosa di specifico, scatenando l’ilarità della giovane. Mentre i telespettatori non hanno sorriso affatto.

Anita è stata presa in braccio e poi lanciata in piscina da Alessio. Ma l’utente che ha postato il filmato ha ricostruito così l’intento della Olivieri: “Anita era la prima ad andare a letto mentre ora per salvarsi dalla nomination non ca*** nessuno, sta attaccata al cu*** di Alessio e ha fatto di tutto per farsi rincorrere e buttare in piscina, sembra una 15enne alla prima cotta, che cringe”.

Anita era la prima ad andare a letto mentre ora per salvarsi dalla nomination non caga nessuno,sta attaccata al culo di Alessio e ha fatto di tutto per farsi rincorrere e buttare in piscina,sembra una 15enne alla prima cotta,che cringe🥶🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/QS4OxkT1Bo — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) March 6, 2024

Quindi, Anita si starebbe comportando così per cercare di evitare l’eliminazione. Quindi, starebbe creando questa dinamica con Alessio nella speranza di poter rimanere ancora nella casa.