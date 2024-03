Momento delicatissimo al Grande Fratello per Sergio, dopo il suo ultimo gesto nei confronti di Greta. Il pubblico si era inferocito già un po’ di tempo fa per episodi analoghi, ma adesso si sarebbe superato del tutto il limite. Non a caso è intervenuto duramente anche il fratello dell’ex tentatrice di Temptation Island, che ha deciso di puntare il dito contro il compagno di avventura della sorella.

Brutte le parole udite dai telespettatori del Grande Fratello da parte di Sergio, che ha prima compiuto degli atti non proprio piacevoli verso Greta e poi se n’è uscito con una frase che ha scandalizzato tutti. Anche il fratello della giovane gieffina ha preso posizione e ha ammesso che ora non è più accettabile continuare ad assistere a scene di questo tipo in tv.

Grande Fratello, polemiche su Sergio per il gesto contro Greta

C’è in particolare un video inerente il Grande Fratello e i due gieffini Sergio e Greta che sta facendo infuriare la maggioranza del pubblico. Compreso Josh Rossetti, fratello della ragazza. Infatti, D’Ottavi ha iniziato a bloccare la coinquilina e soprattutto le sue braccia per impedirle di liberarsi. Inizialmente era soltanto un gioco, però lei ha detto successivamente che stava sentendo del dolore. Poi ha deciso di mollare la presa, ma la giovane è parsa un po’ preoccupata.

Greta ha esclamato: “Ti giuro, che se mi vengono i lividi…”. E Sergio ha detto una frase choc: “Ti faccio altri lividi così sarai in pendant“, infatti a suo modo di vedere tutto il corpo avrebbe una certa uniformità. Gli autori sarebbero subito intervenuti per rimproverare il concorrente, come confermato dal fratello della Rossetti. L’utente che ha postato il filmato ha scritto: “Qualcuno intervenga e fermi questo tizio“.

Qualcuno intervenga e fermi qst tizio!

Greta: Lasciami, mi vengono i lividi Sergio: te ne faccio venire altri cosi' sarai in pendant

Josh Rossetti ha ritenuto molto grave l’atteggiamento di Sergio, come riferito anche dal sito Tuttotv, e ha anche raccontato che ci sarebbe un altro video in cui D’Ottavi andrebbe a controllare l’eventuale presenza di lividi su Greta. Lo ha ritenuto violento, quindi ora si attendono eventuali provvedimenti del GF.