Ha lasciato tutti esterrefatti al Grande Fratello un commento di Sergio, relativo a quanto sta succedendo a Perla. Dopo che il video è apparso sul web, molti utenti hanno iniziato ad attaccare il concorrente, accusato di aver esagerato con le sue parole. Infatti, ha tirato un ballo anche un’altra persona, che tra l’altro non è più in vita, e c’è stato decisamente lo choc generale.

Il suo intento sicuramente non è stato negativo, ma il pubblico del Grande Fratello non ha accettato quel discorso di Sergio su Perla. D’Ottavi ha replicato ad alcune considerazioni di Federico, che sta avendo non pochi problemi con la coinquilina nell’ultimo periodo. Con lei si è scontrato varie volte, a causa soprattutto dell’eccessivo utilizzo del bagno da parte del ragazzo e per cose che accadono in cucina.

Grande Fratello, le parole di Sergio su Perla fanno discutere: “Ridicolo”

Parlando nella casa del Grande Fratello, Sergio ha ascoltato le lamentele di Federico su Perla. Massaro è infatti sicuro che la ragazza lo attacchi per motivazioni futili e quindi se l’è presa con lui ingiustamente. Infatti, ha anche esclamato: “Abbiamo valori diversi“. Ma Sergio ha preso la parola e ha voluto fare un paragone inaspettato per descrivere la vita privata dell’ex concorrente di Temptation Island.

Sergio ha quindi dichiarato, generando una reazione di stizza dei telespettatori: “Neanche Lady D ha passato tutto quello che ha passato lei. Ha vissuto una relazione, l’ha destrutturata e poi ricostruita”. Questo paragone con Lady Diana ha fatto imbestialire diversi utenti del social X: “Non so se ridere o piangere, ma nel dubbio rido perché è veramente ridicolo”, è stato uno dei commenti principali.

Sergio: “Neanche lady Diana ha passato tutto quello che ha passato lei” (Perla)



Ecco il video 🤣🤣🤣🤣🤣 #grandefratello pic.twitter.com/JSLYLgpmd1 — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 5, 2024

E altri internauti hanno scritto ancora: “Sono sconvolta, ormai non è più commentabile”, “Ma che ca*** di paragoni fa? Ma è fuori?”, “Sergio è il più gran parac*** mai visto, pazzesco”.