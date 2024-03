Al Grande Fratello Perla sta vivendo una fase difficile. Il suo umore è davvero molto basso, anche a causa dell’ennesimo confronto con Mirko che non è andato benissimo. Lei ha detto in puntata, stando alla ricostruzione di Isa & Chia: “A me piace sapere ciò che la persona pensa di me, vivendo all’interno della casa vedere un amico che può fare le stesse cose con un’altra persona non mi sta bene”.

Davanti a Letizia e Greta, la concorrente del Grande Fratello ha mostrato molta insofferenza. Perla è apparsa estremamente rattristata e ha fatto anche delle dichiarazioni clamorose. Lei ha dunque affermato: “Mi dispiace solo che è successo per una cosa veramente stupida, una bambinata come quella che è stata vista a letto. Una curiosità personale che non dipende dal fatto che ti piaccia o meno una persona. Siamo in un contesto piccolo”.

Grande Fratello, la sofferenza di Perla: “Da prendere le valigie e andare via”

Inevitabilmente il discorso che ha fatto al Grande Fratello Perla ha riguardato Alessio, con Mirko apparso molto deluso: “Se a me piaceva Alessio, ci dovevo perdere la testa perché non è che lo vedi ogni tanto che magari ti può piacere esteticamente. Tu qua dentro lo vivi, non si può paragonare il fatto di piacere o di non piacere. In tugurio abbiamo fatto discorsi, mi mangiavo le mani perché era una cosa assurda. Lui ragionava dicendo ‘se tu non fossi fidanzata con me a te sarebbe piaciuto’. Tu non esistevi nella mia vita per cinque anni, io che ne so se mi poteva piacere o non piacere”. Poi l’annuncio più choc.

Perla ha ricordato quanto avvenuto in puntata e ha ammesso quali sarebbero state le sue intenzioni: “Avrei preso le valigie e me ne sarei andata, sarei uscita per andare da lui. Se avessi avuto la possibilità l’avrei fatto. Che facevo, me ne andavo due settimane prima della fine? Mollo? Sarei folle, non me lo perdonerei ma non me lo perdonerebbe nemmeno lui, lo conosco. Perché è folle quello che ha pensato, non lo accetto”. Il riferimento è ovviamente sempre a Mirko.

Ma molti utenti non hanno creduto alle sue parole: “Sei ridicola”, “E ancora qua stai?”, “Prima dice che l’avrebbe fatto, poi che non ha senso”, “Ma che poraccia, ma chi ti crede ormai?”.