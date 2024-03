“Devo dire una cosa su Edoardo”, la confessione choc di Anita al Grande Fratello. Da qualche ora non si parla d’altro che della Olivieri e di questo fidanzamento che fidanzamento poi non sarebbe affatto. Proprio durante l’ultima diretta la ragazza ha fatto sapere a tutti di essere attratta da Alessio Falsone. A questo punto il conduttore si chiede e le chiede: “Chissà cosa penserà il tuo fidanzato fuori” (Edoardo Sanson, Ndr) e proprio a riguardo la ragazza fa sapere: “Ma io non sono fidanzata ufficialmente”.

E qui il colpo di scena e le rivelazioni che lasciano gli spettatori senza parole. Proprio Varrese infatti, durante la pubblicità, sempre la stessa sera, le aveva detto: “Non puoi dire che non sei fidanzata e che quindi sei libera di fare tutto. Hai detto cose importanti. Io onestamente non ti capisco. Però chissà come la vive lui fuori questa cosa. Devi pensare anche a lui. Quando è venuto l’hai baciato e hai pianto”.





“Devo dire una cosa su Edoardo”, la confessione choc di Anita

E ancora Varrese: “Sei stata sei mesi a parlare di lui, l’ha baciato e parlavi di voi come una favola. Tu sei libera di fare quello che vuoi, ma è come un ti amo quella roba. Non ci giriamo intorno, hai fatto delle cose importanti. Adesso ti prenderai le conseguenza di quello che accadrà quando uscirai“. Anita Olivieri allora confessa: “Non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno”.

Poi dice Anita: “Ok, l’ho baciato, ma non ho detto ti amo. Ho parlato di lui dopo mesi che ero qui dentro”. Poi si lancia in quella che è la rivelazione più brutta che poteva fare a riguardo: “Quando è venuto Edoardo l’ho baciato ma non ho sentito nulla“. E pensare che proprio la Olivieri, durante i primi giorni di permanenza nella casa aveva dichiarato: “Non è che sono venuta al Grande Fratello per farmi una storiella”.

Aveva detto: “Anche perché io fuori ho una situazione particolare. Io e questo ragazzo ci stiamo riprovando. Una volta che uscirò capirò bene cosa fare. A lui ho detto che entro in questo programma non da fidanzata, ma nemmeno da single. Ho una storia a metà. Se tutto andrà bene allora torneremo ufficialmente insieme“. E invece eccoci qui a sperare che tra lei e Alessio scoppi qualcosa.

