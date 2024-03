Momenti di grande preoccupazione all’interno della casa del Grande Fratello. Una concorrente ha avuto un malore, ha vomitato ed è svenuta. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Lunedì è andata in onda un’altra puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e ci sono stati tanti colpi di scena, liti e tensioni. Perla Vatiero ha avuto un altro confronto con l’ex Mirko Brunetti.

La giovane ha parlato dei sentimenti che prova per il suo ex fidanzato e dopo aver ammesso che le parole in codice usate con Sergio erano riferite ad Alessio, ha avuto modo di confrontarsi con l’ex, che però non è stato molto felice di quanto accaduto in casa: “Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme”.

Grande Fratello, Perla sta male: “Vomita e sviene ovunque”

L’incontro si è concluso senza alcun chiarimento e Perla Vatiero, nella casa, si è sfogata con le sue coinquiline Letizia e Greta sostenendo di non aspettare altro che rivederlo: “Io la mia risposta ce l’ho, desidero solo stare con lui. Comprendo il suo fastidio, la situazione, mi vede ridere in un modo diverso. Ma io ieri avrei fatto le valigie e sarei andata via con lui ieri”.

“La prima persona che desidero vedere dopo questo percorso è lui, voglio stare con lui. È folle quello che ha pensato, però. Anche se lo comprendo”, ha detto ancora Perla Vatiero. Proprio l’ex fidanzata di Mirko Brunetti è stata protagonista di un’accesa lite con Federico Massaro, il quale ha commentato il suo comportamento con Alessio e Mirko. “Tu non hai tatto! Se tu parli di Mirko e me sei tu che non hai tatto. Non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere e la mia situazione delicata… Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato”, ha detto Perla, furiosa con il suo coinquilino.

Poco dopo Rosy è andata da Federico confidandogli che Perla non si sentiva bene: “Fede non sta bene dai, ti prego basta, non vedi che sta male?! Basta, ne parli domani. Adesso lei deve riposarsi. fede se sei davvero buono è il momento di dimostrarlo. Lasciala stare, non sta bene ed è molto stanca. Sta distrutta dai, poi sente che parla di lei, ma basta adesso. Lasciala in pace!“. E ancora: “Fede si deve regolare, soprattutto se vedi che questa ragazza da giorni sta male, vomita e sviene ovunque”.