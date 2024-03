Lunedì è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con un nuovo faccia a faccia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. In diretta il conduttore ha parlato dei messaggi in codice che la concorrente ha lanciato mentre chiacchierava con Greta e Sergio. Parlava di scarpe nuove e vecchie, con un palese riferimento ad Alessio (la scarpa nuova) e quella vecchia (l’ex Mirko).

Dopo aver preso la strigliata da Alfonso Signorini, Perla ha avuto un crollo. Anche il suo ex Mirko, dopo aver scoperto del suo interesse verso Falsone, ha voluto chiarire: “Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello, che già la scorsa settimana aveva detto di provare dei sentimenti per Perla.

Grande Fratello, il gesto di Beatrice per Perla

Una puntata molto difficile per Perla Vatiero, che in serata ha avuto una brutta discussione con Federico Massaro. Il modello l’ha attaccata e criticata; ha spiegato di non aver apprezzato alcuni comportamenti riservati a Mirko e che lui, in diverse occasioni, si sarebbe comportato diversamente. “Tu non hai tatto! Se tu parli di Mirko e me sei tu che non hai tatto. Non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere e la mia situazione delicata… Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato”, ha detto Perla, furiosa con il suo coinquilino.

Mentre i due discutevano animatamente, Beatrice è intervenuta chiedendo a Federico di smetterla e di abbassare i toni. Un intervento che è stato molto apprezzato dai Luzzers, perché questo è stato l’ennesimo gesto che ha mostrato il vero animo buono di Beatrice. “E cmq la differenza sta tutta qua. Quando Bea è stata messa all’angolo al ristorante perla rideva della scenetta. Quando Federico attacca Perla Bea li dice ‘lasciala stare è stanca’. ECCO PERCHÈ BEATRICE LUZZI È DIECI SPANNE SOPRA TUTTI E TUTTO”, si legge nel post pubblicato su X.

ECCO PERCHÈ BEATRICE LUZZI È DIECI SPANNE SOPRA TUTTI E TUTTO.👸🔥#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/RXiudFltfY — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) March 5, 2024

Tra i commenti c’è chi ha elogiato il comportamento di Beatrice: “Rettifica. Non cambio, perla non mi piace e sono totalmente con Mirko ma Beatrice oggi difendendola ha dimostrato quanto lei sia umana rispetto a loro”, “Bea è una Signora con la S maiuscola”. “Questa è umanità, cara Cesara hai da imparare molto da Bea, molto”, scrive un’altra utente facendo riferimento all’opinionista del Grande Fratello, che non perde mai occasione per criticare la Luzzi.