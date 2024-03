Bufera su Alessio Falsone dopo un video pubblicato sul social X in cui si vede il concorrente del Grande Fratello parlare in codice con Sergio D’Ottavi. Non è la prima volta che capita, anche ieri sera, dopo la diretta della puntata i due sono stati ripresi dalla telecamera a parlare a tavola e compiere dei gesti che poi si sono rivelati un vero e proprio codice per poter parlare senza essere scoperti.

Ma il pubblico del Grande Fratello è sempre molto attento e ha scovato un altro video in cui si vedono i due parlare a gesti e qualcuno si è anche preso la briga di tradurre il discorso. Per questo motivo il concorrente è finito nella bufera, anche perché ieri sera, a proposito del discorso delle ‘scarpe nuove’, Perla è stata sbugiardata in diretta dal conduttore Alfonso Signorini. Parlando con Greta, la concorrente parlava di Mirko e Alessio paragonandoli a scarpe nuove e vecchie.

Leggi anche: “Non me la dovevi fare”. Grande Fratello, caos tra Varrese e Grecia: finisce male dopo la puntata





Grande Fratello, decifrato il codice tra Alessio e Sergio

“Vediamo insieme il piede di Alessio che balla a suon di tip tap e analizziamo”. Mentre Alessio e Sergio parlano in giardino, nel video si legge l’interpretazione data al loro discorso fatto soprattutto di gesti e versi. “Alessio parla con Sergio della dinamica con Anita e Perla definendola teatrino”. “Dice che ci sarebbe doppia fatica a tenere il piede in due scarpe, dovrebbe lavorare due volte. Parla costantemente della dinamica”.

Sempre sul video si legge: “In questo momento, dopo aver parlato della dinamica, dice a Sergio di ricordarsi di questo segnale: sbattere il piede a terra. Entra in casa e appena vede Perla fa il segnale accordato poco prima”. Nel video si vede Alessio ripetere il segnale in cucina quando rivede Perla e si rivolge a Sergio.

“Io li manderei fuori a calci in culo tutti quanti!A parte sta cosa dei piedi, ma sto continuo parlare a sottintesi monosillabi risatine e mugugni, ma che è?Stessero a casa loro!Hanno sfrantumato le palle! Poi aspettano pure le 2 per farsi i ca*** loro, è inconcepibile, è un reality!”.

“Comunque votiamo Anita facciamo uscire Greta smontiamo questo trio Alessio Sergio e Greta”, si legge sui social. Tra gli utenti c’è anche chi consiglia di inviare il video di Alessio e Sergio a Rebecca Staffelli, che al Grande Fratello si occupa proprio di mostrare il sentiment dei social e mostrare video che riguardano i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.