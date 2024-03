Uomini e Donne, Maria De Filippi presenta il nuovo tronista e i commenti sui social non mancano: “Troppo bello”. Così mentre il trono di Brando non accenna a finire, con il dubbio tra Beatriz e Raffaella che non è ancora superato. Come succede ormai da settimane, il pubblico si è riversato in massa in rete, spiegando di non credere più al 22enne. Si legge sulla pagina Instagram ufficiale del programma: “Zio abbiamo 20 anni, sono 7 mesi che sei lì”.

“Come fai a non avere voglia di prendere una delle due e portartela fuori e vivertela come si deve? O sei un babbo o non ti piace abbastanza nessuna delle due”. E ancora: “Ma è normale che un ragazzo di 22 anni non riesca a fare una scelta dopo 7 mesi? Bastano 2/3 uscite per capire se una persona ti piace o meno”. Di sicuro avrà meno tempo a disposizione il nuovo tronista.





Uomini e Donne, il nuovo tronista si chiama Daniele: ha 33 anni

Si chiama Daniele, ha 33 anni, viene da Napoli ed ha già stregato una parte del pubblico femminile. Le corteggiatrici di certo non mancheranno. Nella breve clip andata in onda su Instagram racconta di aver vissuto 6 anni a New York e di essere da poco tornato in Italia. La sua infanzia l’ha passata in un quartiere difficile: “Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, ma poi ho deciso di lasciare Napoli”.

Daniele, racconta Novella 2000: “si è quindi impegnato e ha trovato la sua strada, infatti da dieci anni lavora nell’ambito della moda. Dal video sui social di Uomini e Donne sappiamo che ha un cane, a cui è molto affezionato, che si chiama Diego”. Racconta di essere molto legato ai genitori. “Il mio obiettivo era comprare una casa e ci sono riuscito”.

Ed ora è pronto a mettersi in gioco. Intanto è attesa anche la scelta di Ida Platano. Nelle scorse settimane era sembrata vicina a Mario ma con il passare del tempo tutto sembra tornato in alto mare, anche per lei la scelta sta andando più a lungo del previsto.