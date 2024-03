Amici 23, assegnate le ultime cinque maglie del serale: due allievi lasciano la scuola. Non appena si è diffusa l’anticipazione (per il video bisognerà aspettare la puntata di domenica prossima su Canale 5), il pubblico ha fatto sentire la sua voce. Sono in tanti, infatti, a pensare che loro due meritassero il serale. Intanto Super guida tv fa sapere come in studio è tornato il vincitore dello scorso anno: Mattia Zenzola.

“Mattia è entrato all’inizio della puntata con le maglie dorate dicendo che anche lui ha provato delle belle emozioni. Ha poi parlato del cast di Mare fuori sottolineando che sta andando bene e che sta imparando tante nuove cose. In più Maria ha sottolineato a Raimondo che la coreografia che ha presentato oggi accompagnato dalla Tocca l’ha imparata ieri”.





Anticipazioni Amici 23, eliminati Kia e Anaze: per loro niente serale

“Scherzando con la Celentano Maria ha sottolineato che Mattia ha tolto molte collane e la maestra ha risposto che due collane ancora ce le ha in più la fascia oltre al pantalone sempre stretto sotto”. Poi è stata la volta della scelta. Ad essere eliminate sono state Kia e Nahaze. Si legge nelle anticipazioni di SuperGuida tv come: “Ad entrambe i prof hanno detto di presentarsi a settembre. Lo faranno?”.

“La Pettinelli ha detto che Nahaze è vocalità, mentre Ayle una campana stonata che le dà emozioni, però decideva di puntare sulle emozioni. Lorella Cuccarini ha detto a Kia che era molto brava e le dispiaceva lasciarla a casa. Che non aveva avuto molto tempo per prepararsi essendo entrata tardi quindi sarebbe stata molto felice di rivederla a settembre”.

E ancora: “Maria De Filippi ha detto a Nahaze che il suo singolo stava andando forte. Solo dopo un po’ Anna Pettinelli ha poi fatto rientrare Nahaze per dirle di presentarsi di nuovo a settembre come Kia”. I fan di Kia hanno colpito duro: “Un talento puro, i giudici hanno preso un abbaglio”. Non da meno i commenti di quelli di Nahaze: “No comment, vanno avanti solo i raccomandati”.