A Uomini e Donne continua il lungo, lunghissimo percorso di Brando. Il tronista è in studio da settembre scorso e continua ad avere le idee poco chiare sulla corteggiatrice da scegliere. Ma sono settimane e settimane che è indeciso su Beatriz e Raffaella e anche loro, insieme al pubblico, iniziano a essere stufe. E così, oltre a uscire in esterna con lui, continuano a discutere e attaccarlo.

È successo anche nell’ultima puntata dove, se è possibile, è successo di tutto e di più. Il 6 marzo c’è stato un blocco piuttosto lungo dedicato al Trono di Brando ma la situazione ha poi preso una piega assolutamente inaspettata e soprattutto imbarazzante tanto che la redazione del programma è stata costretta ad intervenire. Ma andiamo con ordine.

Imbarazzo a UeD per Brando: interviene la redazione

Brando è uscito sia con Raffaella che con Beatriz. L’esterna con la prima è andata male, i due hanno discusso e lei ha accusato il tronista di allungare il brodo solamente perché vuole avere conferme da Beatriz per poterla scegliere. Discorso, questo, ribadito anche in studio dove ha anche aggiunto di non avere più motivo a rispondergli di sì nel caso in cui lui dovesse sceglierla.

Nell’esterna con Beatriz, che è andata decisamente meglio, è invece scattato un bacio ma tornati in studio è scoppiato il caos. Si sono tutti trasferiti nello spazio dedicato a corteggiatori e corteggiatrici e quando Brando ha chiesto a Raffaella di ballare, lei ha rifiutato. Beatriz, allora, ha sganciato una bomba: Brando balla con la sua rivale solo quando la vede arrabbiata.

“Non è vero!” Beatriz tra Raffaella e Brando… #UominieDonne pic.twitter.com/aDXuKfSc8Y — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 6, 2024

Quindi ha chiesto alla redazione di intervenire per mostrare a tutti un filmato della scorsa puntata di Uomini e Donne in cui lui ammetteva di aver chiesto di ballare alla napoletana solo perché avesse pianto. La redazione, così, si è messa all’opera per reperire questo filmato visto che il tronista ha continuato a negare. Alla fine le due hanno ballato con due protaogonisti del Trono Over, mentre Brando è rimasto seduto e ammesso di sentirsi lui il corteggiatore.