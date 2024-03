Brando nei guai, spunta un audio pesantissimo: è Beatriz a chiedere a Maria De Filippi di farlo ascoltare a tutto lo studio di Uomini e Donne. La scelta del tronista, come è ormai ben noto, ancora non c’è stata. Finora solo indiscrezioni ed una certezza: entrambe le corteggiatrici manifestano insofferenza nei confronti dell’indecisione di Brando, che dichiara di voler essere sicuro al 100% della sua scelta. Recenti episodi hanno mostrato la frustrazione delle ragazze, che hanno addirittura rifiutato di ballare con il tronista.

Sebbene la scelta non sia ancora stata trasmessa, racconta Tag24, un’indiscrezione online suggerisce che Brando abbia scelto Beatriz D’Orsi. Tuttavia, bisognerà attendere le prossime registrazioni per la conferma ufficiale della decisione di Brando. Certo è che le ultime anticipazioni sembrano spingere verso questa direzione.





Uomini e Donne, spunta un audio compromettente di Brando

Sembra infatti che nell’audio incriminato Brando confessi di aver danzato prima con Raffaella soltanto perchè piangeva. Insomma, il dado sembra tratto. Per Brando, al di là delle critiche, questi sono stati mesi abbastanza complessi. Più volte il tronista era andato in tilt, al punto da arrivare a chiedere a Maria De Filippi di sospendere il suo trono.

Brando aveva chiesto alla conduttrice di prendersi almeno una settimana di tempo per poter fare chiarezza e capire se scegliere e, in caso affermativo, quale delle due ragazze indicare. Non solo Brando. Si parla molto anche di Ida. Le ultime affermazioni di Mario non sono piaciute a Tina che rivolgendosi alla 42enne di Brescia ha detto.

“Lui è bravo a rigirare le frittate, nemmeno il primo chef d’Europa lo sa fare meglio”. Secondo l’opinionista del dating-show, dunque, Mario avrebbe troppe pretese: “Già è un miracolo che ti ha fatto risedere, con un’altra non sarebbe accaduto”. Il pubblico, per una volta è tutto d’accordo.