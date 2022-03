Michelle Hunziker è stata beccata nei giorni scorsi in compagnia di un altro uomo, l’ex gieffino Giovanni Angiolini, con il quale si è anche scambiata un bacio. Ormai i due sono da considerarsi fidanzati a tutti gli effetti, dopo l’addio di lei all’ex marito Tomaso Trussardi, eppure c’è qualcosa che non sta tornando. A parlare in queste ore è stato un esperto del mondo del gossip, che ha sottolineato alcuni aspetti contraddittori e che gettano delle ombre su questa nuova relazione della conduttrice.

Già pochi giorni fa era emerso che Michelle Hunziker si fosse incontrata con Angiolini cinque giorni dopo l’addio a Tomaso. Come riferito da un ristoratore ad ‘Oggi’: “Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta. A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei”.





Ad avere dubbi sulla relazione sentimentale, o meglio, su come è stata scoperta la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Angiolini è un paparazzo. Quest’ultimo ha deciso di parlarne al settimanale ‘Oggi’ e ha spiegato cosa sia potuto accadere durante gli scatti esclusivi di ‘Chi’. Una delle ipotesi della persona in questione, che è una proprietaria di un’agenzia fotografica, è che alla base di tutto questo possa esserci stato qualcosa di sospetto. Come se qualcuno avesse organizzato tutto.

Il paparazzo in questione ha deciso di sbilanciarsi e ad ‘Oggi’ ha dunque dichiarato: “Strano che volessero tenere la relazione riservata e poi giravano mano per la mano ad Alghero davanti a tutti. Le spiegazioni sono solamente due. O il fotografo che ha fatto lo scoop è stato avvertito in tempo da qualcuno, visto che si trovava già all’aeroporto, oppure è un uomo veramente fortunato, ma di una fortuna quasi incredibile. A questo punto se c’è stata una soffiata, chi sarebbe stato a farla?”.

E alla fine il settimanale di gossip, interpellando sempre il paparazzo, ha aggiunto: “Perché aveva interesse a svelare il flirt di Michelle Hunziker?”. Domande che non hanno ancora risposte ufficiali, ma sembra che se fosse confermata l’ipotesi della soffiata, non ci sarebbe la svizzera dietro questo gesto. Quindi, non resta che aspettare eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.

