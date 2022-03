L’attrice Serena Grandi avrebbe finalmente trovato la sua stabilità sentimentale. Lei non lo ha annunciato in maniera ufficiale, ma il suo post in compagnia di un uomo e la dedica che ha accompagnato lo scatto hanno subito fatto pensare che non siamo in presenza di una semplice amicizia. Certo, i due si conoscono da molto tempo, ma ora sembra che sia scattato anche il sentimento e l’immagine di coppia ha fatto impazzire tutti i fan della donna, che l’hanno riempita di complimenti.

Alcuni mesi fa si era parlato di Serena Grandi perché aveva deciso di fare una confessione choc sulla chirurgia estetica: “Il mio corpo è martoriato dalla chirurgia estetica e non riesco più a specchiarmi. Non siamo più la coppia inossidabile di una volta. Questo mio corpo è oggi martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità. Questo mio corpo che non riesco più a veder riflesso in uno specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti in ogni dove”.





Sul suo profilo Instagram, Serena Grandi si è dunque fotografata insieme a lui mentre si tengono le rispettive mani e ha postato come didascalia: “A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello”. Infatti, pare che abbiano avuto una breve storia amorosa già in passato, poi avevano preferito rimanere amici ma ora la passione sarebbe tornata prepotentemente. Il presunto partner dell’attrice è conosciuto anche per essere stato il marito di una collega di Serena. E conosce molto bene anche Corinne Clery.

Colui che avrebbe conquistato il cuore di Serena Grandi si chiama Arnaldo Del Piave ed è stato unito in matrimonio con Enrica Bonaccorti. Tutti lo conoscono, come ha specificato il sito ‘Gossip.it’, per essere un vero e proprio playboy, anche se ha un carattere molto riservato. Nella giornata del 23 marzo lei ha festeggiato anche il suo compleanno. In attesa di altre foto di coppia che certifichino la loro relazione sentimentale, gli ammiratori di lei sono immediatamente andati al settimo cielo.

Sotto il post di Serena Grandi questi i principali commenti dei fan: “Ma siete due fighi”, “Tantissimi auguri”, “Siete bellissimi”, “Ma veramente, io vi adoro ed insieme ancora di più”. Poi altri hanno voluto aggiungere: “Sei meravigliosa”, “Sono davvero felice per te, Serena”. Quindi i seguaci dell’attrice hanno espresso solamente parole bellissime nei confronti di lei e di quello che sembra ormai a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato.

