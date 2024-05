A breve la conduttrice tornerà in tv ma è giugno il mese che aspetta con più ansia. Ed emozione: la figlia primogenita sposerà il compagno. Le voci di questo matrimonio circolano da tempo e ora, complice l’inizio del nuovo programma, la famosa mamma della futura sposa ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Al magazine ha raccontato il meccanismo della trasmissione in partenza venerdì prossimo su Rai2 ma anche di queste nozze che di sicuro la faranno commuovere.

“Io sono una molto emotiva – ha spiegato la presentatrice – Sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene, ma se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico, non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta”. Ma anche: “In tv non mostro mai la mia emotività, ma alle nozze di mia figlia sicuramente piangerò“, ha ammesso: “Sì sono emozionata, e lì non sono in una situazione dove devo fare la leader, è il mio momento in cui posso essere emotiva”.

La figlia della conduttrice tv sposa a giugno: “Sicuramente piangerò”

La mamma della sposa è Milly Carlucci, che si prepara a debuttare su Rai1 con L’Acchiappa talenti. Tornando al matrimonio, la figlia Angelica Donati sposerà il compagno Fabio Borghese. Si era parlato di lei (che ha un fratello, Patrick) di recente ma per motivi di lavoro. Imprenditrice e manager classe 1986, infatti, è entrata a far parte del Cda di Terna, che è la società che si dedica alle reti di trasmissione dell’energia elettrica.

“Quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra a studiare è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi”, ha ricordato Milly Carlucci aggiungendo che “ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito! Staremo a vedere”.

Il futuro marito di Angelica Donati? È il principe Fabio Borghese, 58 anni, erede della dinastia di Papa Paolo V, impegnato nel settore dell’ospitalità di lusso e lifestyle nonché socio e consigliere di un resort. È stato sposato con Jacaranda Falck Caracciolo, nipote di Marella Caracciolo Agnelli, e dal loro matrimonio sono nati 3 figli. La relazione con la figlia di Milly è nata 2 anni fa, ma solo lo scorso febbraio ha attirato l’attenzione dei paparazzi che li hanno fotografati mentre passeggiano a Roma dopo i rumor lanciati da Dagospia sulle nozze.