Brutta notizia per gli amanti di Uomini e Donne. Un volto del programma di Canale 5 si è lasciato con la fidanzata famosa. Non sono stati loro a comunicare la brutta notizia, bensì a riferirlo è stato uno dei massimi esperti del gossip, ovvero l’influencer Amedeo Venza. Lui è stato parecchio attivo non solo nel dating show di Maria De Filippi, ma anche in un altro programma Mediaset.

Questo volto di Canale 5 si è lasciato con la fidanzata famosa, dopo ben 4 anni di grande amore. Sembravano essere inseparabili, invece qualcosa è andato storto e le loro strade si sono divise definitivamente. E ora si attendono eventuali commenti da parte dell’ex coppia, che potrebbe spiegare dettagliatamente cosa sarebbe successo negli ultimi tempi.

Questo l’annuncio di Venza sul volto di Canale 5, che si è ormai lasciato con la fidanzata famosa: “Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne mentre corteggiava Giovanna Abate, poi a Temptation Island con Serena Enardu e alla fine aveva trovato il vero amore. Oggi mi è arrivato un dm di una persona vicina alla coppia e mi fa sapere che i due si sarebbero lasciati da poco tempo. Una storia durata 4 anni”.

La rottura sarebbe avvenuta tra Alessandro Graziani e la ciclista Letizia Paternoster. Venza ha concluso così il messaggio Instagram: “Due ragazzi meravigliosi che hanno sempre mantenuto discrezione ed eleganza fino alla fine. Un abbraccio ad Alessandro Graziani e Letizia Paternoster”. E li ha taggati entrambi per manifestare il suo supporto in questa fase delicata della loro vita privata.

Letizia Paternoster è una ciclista su strada e pistard. Nel 2021 è stata in grado di conquistare il titolo mondiale nella corsa ad eliminazione su pista. Fa parte del Team Jayco AIUla e del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.