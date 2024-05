Beccati di nuovo, questa volta dal settimanale Chi e questa volta a Forte dei Marmi. C’è di più di un’amicizia tra i due vip da poco tornati single dopo la fine delle rispettive relazioni? Conferme non ce ne sono ancora, ma dopo una prima paparazzata a Madrid, dove i due hanno trascorso un weekend in compagnia di amici, sono stati pizzicati dai fotografi del magazine di ritorno da Forte dei Marmi, dove lui ha una villa.

Villa dove lui è solito trascorrere i fine settimana, spesso anche con gli amici, ma non stavolta: sono da soli. E non ci sarebbe niente di male né da nascondere, né per la showgirl né per il rampollo della nota casa d’armi che come detto sono liberi da legami al momento ma in realtà, soprattutto lei, tende a nascondere il viso con un cappellino. Segno che non vuole farsi vedere. Ma ormai tutti parlano di questa nuova coppia super vip italiana.

Beccati ancora: la nuova coppia vip italiana

Ma l’obiettivo dei fotografi ha fatto comunque centro: sono Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta che se fino a poco tempo fa sembravano semplicemente due amici, intenti a godersi un aperitivo su una delle terrazze più suggestive della città spagnola, ora sono stati avvistati di nuovo insieme. E da soli, come detto.

Sono stati immortalati dai fotografi si trovano in macchina, diretti non si sa ancora bene dove. L’arrivo al Forte, come riportato da Chi, è avvenuto la serata precedente agli scatti e, anche in quel caso i due erano da soli. Il gossip si sbaglia e tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta c’è solo un bel rapporto di amicizia o a breve usciranno allo scoperto?

Lei ha chiuso la sua relazione con Matteo Berrettini a febbraio scorso e il tennista sarebbe stato avvistato con Federica Lelli, ex ragazza di Ultimo. Lui si è da poco lasciato con Giulia De Lellis che, a quanto pare, sta frequentando Giano Del Bufalo (il fratello dell’attrice Diana).