Tanta paura per il cantante Stash. Il leader dei The Kolors era sparito da giorni, ma nelle ultime ore è tornato a farsi sentire e ha confessato di aver dovuto presentare delle denunce. Infatti, è stato purtroppo protagonista di un bruttissimo episodio che lo ha inevitabilmente scosso. Non se l’è sentita di parlarne fino ad ora, nonostante il momento importante a livello lavorativo.

Diversi giorni fa aveva infatti annunciato l’uscita della nuova canzone KARMA. Poi Stash era scomparso e i fan stavano chiedendo con insistenza spiegazioni. Adesso è ritornato attivo su Instagram e ha rivelato di aver dovuto fare queste denunce per tutelarsi, alla luce di qualcosa che ha subito. Ha chiesto scusa per la sua assenza, ma ora i suoi supporter gli hanno immediatamente mostrato vicinanza.

Leggi anche: “Ora le querele”. Beatrice Luzzi, il vero caos è dopo il Grande Fratello: “Roba gravissima”





Stash costretto a presentare denunce: cosa gli è successo

Pochi giorni dopo la presentazione ufficiale del suo singolo, che dovrebbe diventare uno dei tormentoni della prossima stagione estiva, Stash ha annunciato queste denunce a causa di un episodio ai suoi danni. Non dovrebbe aver avuto conseguenze fisiche, ma a livello psicologico si è trattato di una vera e propria mazzata essendo stato colpito nel privato.

Ecco cosa è capitato allo sfortunato Stash: “Perdonate l’assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto KARMA viaggia nell’aria e sono felice vi stia piacendo. A presto!”.

In tanti tra i follower hanno reagito a questa brutta notizia: “Oh mamma, mi dispiace”, “Cavoli, mi dispiace tantissimo”, “Ti aspettiamo, un bacione”, “Fa dispiacere e tristezza, quanti invidiosi”.