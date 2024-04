Incredibile quanto successo a Beatrice Luzzi, costretta a presentare una denuncia a causa di un episodio molto spiacevole. A fare l’annuncio ci ha pensato il suo staff, infatti l’ex concorrente del Grande Fratello ha dato mandato ai suoi avvocati per agire di conseguenza per tutelare la propria persona. Sarebbero infatti stati commessi dei reati e ora la battaglia si sposterà in tribunale.

Beatrice Luzzi ha dunque deciso di presentare questa denuncia, visto che in rete si è diffusa una notizia non veritiera. Hanno praticamente ingannato moltissime persone, che hanno ipotizzato che fosse proprio la seconda classificata del Grande Fratello ad aver scritto determinate cose, che coinvolgevano anche l’ex concorrente del reality, Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi presenta una denuncia: “Ci sono stati dei reati”

Beatrice Luzzi ha deciso di fare questa denuncia perché è apparso il seguente messaggio sui social, che sembrava provenire dal suo profilo invece era un fake: “In questo mese, dal termine del Grande Fratello, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore i Beabaldi e tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Giuseppe ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Grande Fratello, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.

Il comunicato a nome di Bea era dunque falso e lo staff dell’attrice ha avvisato che si ricorrerà alle vie giudiziarie: “Cari tutti, siamo purtroppo di nuovo di fronte a persone che non conoscono i limiti dell’educazione, del buon senso e soprattutto delle norme di legge. Il responsabile della pubblicazione del post qui allegato si è reso protagonista di vari reati, editando e contraffacendo una foto del profilo Instagram di Beatrice”.

Cari tutti, siamo purtroppo di nuovo di fronte a persone che non conoscono i limiti dell'educazione, del buon senso e soprattutto delle norme di legge. Il responsabile della pubblicazione del post qui allegato si è reso protagonista di vari reati, editando e contraffacendo una… pic.twitter.com/HXixVCW8qc — BeatriceLuzziOfficial (@bealuzzifanpage) April 29, 2024

Infine, i collaboratori di Beatrice hanno concluso: “Agiremo per vie legali contro questa persona e contro chiunque in futuro si permetterà di pubblicare e diffondere suoi scritti, facendoli passare per quelli di Beatrice Luzzi”.