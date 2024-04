I concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello si sono ritrovati lo scorso week end per festeggiare il compleanno di uno di loro, Vittorio Menozzi. Non si sa se l’affascinante modello di Parma avesse invitato tutti i suoi ex compagni di avventura, ma di sicuro all’appello mancavano due big del reality: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Quindi, la coppia che molti fan del GF vorrebbe vedere insieme nella vita reale ha disertato il compleanno di “Vitto”.

La loro assenza ha dato il la ha una serie di teorie sul web. Infatti, secondo alcuni commentatori delle cose del GF i due hanno deciso seriamente di provare a ricostruire il loro rapporto che era sbocciato dentro la casa e poi naufragato, a detta di Beatrice, per colpa di Anita Olivieri. L’attrice e il bidello si starebbero quindi frequentando di nascosto e lontano da tutti (ex coinquilini della casa più spiata d’Italia ma anche giornali e Tv) per non avere intorno persone che si intromettono o che possano rappresentare un intralcio.

Stanno veramente così le cose? La realtà sembra un po’ diversa. Dall’uscita della casa Beatrice Luzzi ha sempre affermato che con Giuseppe ha intenzione di costruire un rapporto dopo i necessari chiarimenti, ma questo rapporto non sarà di tipo amoroso. E questo per una serie di ragioni. Il primo su tutti è la differenza di età.

Invece Giuseppe è parso pentito per l’occasione persa dentro la casa e sinceramente intenzionato a riprovarci con Bea, come ammesso da lui stesso nella prima intervista a Verissimo.

A rivelare come stanno le cose è Fiordaliso, ex gieffina sempre fine e attenta osservatrice delle dinamiche, dentro e fuori la casa. La cantante ha incontrato ieri il bidello e con lui vicino in una diretta social ha svelato i sentimenti di Giuseppe verso Bea.

Fiorda: “Tu sei innamorato cotto, cotto, cotto!”

Giuseppe: “Oh, zia!”

Fiorda: “Qui c’è una cotta in corso”

Giuseppe: “zia ma che stai dicendo?”

Fiorda: “io dico il mio pensiero, la zia non può parlare”



“Che cosa penso? Ma è chiaro – ha risposto zia Fiorda – lui è innamorato cotto come una pera. Queste sono cose nostre. Ragazzi è innamorato. Fiorda spillando la verità? Bravi, lo stanno dicendo loro. Se anche Bea è innamorata? Di Bea non lo so, quello lo deve dire lei. Però io che conosco lui posso dire che qui c’è una bella cotta in corso. Mi limito a dire il mio pensiero. Se non posso parlare? Capite voi capite in che situazione sono adesso. Però ho detto quello che credo e che vedo e ripeto che è cotto”.