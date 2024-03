Momento importante nella vita della figlia vip, che ha deciso di effettuare un’operazione chirurgica. Ci ha pensato su e alla fine ha preso questa decisione fondamentale, spiegando anche le ragioni dell’intervento. La donna, dopo essere uscita dalla sala operatoria, si è mostrata in un letto di ospedale e ha scritto innanzitutto cosa le hanno fatto i medici e poi perché ha voluto farlo.

Ha subito ammesso di non avere alcuna vergogna e tutte le donne dovrebbero ragionare come lei. La figlia vip si è sottoposta infatti ad un’operazione per migliorare un aspetto del suo corpo. Aveva già fatto una cosa simile molti anni fa, ma poi la vita le ha presentato nuovamente delle problematiche e quindi ha preferito risolvere tutte le imperfezioni.

Figlia vip sottoposta ad un’operazione: “Non me ne vergogno”

La figlia vip ha annunciato che l’operazione si è resa necessaria, a causa delle due gravidanze e dei vari cambiamenti di peso. Lei ha infatti scritto sui social: “Non ho mai capito perché tante donne che ricorrono alla chirurgia estetica poi lo nascondono. Forse ne hanno vergogna? Io no. Io mi sono rifatta un seno devastato da due gravidanze e da sbalzi di peso“.

Ad essere stata operata alla Paideia di Roma Carolina Fachinetti, figlia più piccola dell’attrice Ornella Muti. La 39enne ha concluso così il suo messaggio su Instagram: “Con delle protesi che dopo 17 anni cominciavano a cedere. E nonostante ho tanti, troppi dolori, sono felice”. La sorella Naike Rivelli ha commentato così l’intervento al seno di Carolina: “Amore mio, sei il mio mito. Dopo ogni caduta ti sei rialzata a testa alta, ora basta soffrire. Ora si rinasce principessa”.

Carolina Fachinetti ha due figli, Alessandro e Giulia rispettivamente di 9 e 7 anni. I bimbi non hanno purtroppo più il padre, infatti il marito di lei Andrea Longhi è morto a causa di un tumore 4 anni fa.