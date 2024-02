Paola Perego è reduce da una delicata operazione per un tumore al rene, avvenuta 10 giorni fa.. Era stata lei stessa ad annunciare l’intervento chirurgico e ora è emersa un’altra importante notizia sulle sue condizioni di salute. La conduttrice aveva in primis scritto un post sul social network Instagram, dove aveva ringraziato il medico che le aveva permesso di operarla subito per sconfiggere al più presto il cancro.

Infatti, Paola Perego dopo l’operazione per il tumore al rene aveva fatto sapere: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. Importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”. Poi si era collegata telefonicamente in occasione della scorsa puntata di Citofonare Rai2, condotta solo da Simona Ventura.

Paola Perego, importante notizia dopo l’operazione per il tumore al rene

Un vero e proprio sospiro di sollievo può essere tirato non solo da Paola Perego, ma anche da tutto il pubblico che la ama. Dopo l’operazione per il tumore al rene, telefonicamente aveva detto a Citofonare Rai2, dove domenica scorsa non ha potuto presenziare: “Sto meglio, conto di esserci la prossima domenica. Dai, se tutto va bene”. E il sito DavideMaggio ha saputo in anteprima una notizia fondamentale.

Secondo il portale in questione, Paola Perego tornerà fisicamente in studio a condurre Citofonare Rai2 con l’amica e collega Simona Ventura già a partire da domenica prossima, 4 febbraio. Appuntamento alle ore 10.30 con l’anteprima e poi dalle 11.15 alle 13 con la puntata. Sicuramente sarà l’occasione giusta per informare i telespettatori del suo stato di salute e di come proceda la sua ripresa.

Anche il dottore che l’ha operata, intervistato da Dipiù, aveva confermato che le cose stessero andando bene e che sarebbe ritornata a lavorare il prima possibile. Cosa che effettivamente sta per succedere.