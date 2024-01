È una passata una settimana da quando Paola Perego è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore renale. A Dipiù Tv parla il medico che l’ha operata. Intanto continuano ad arrivare messaggi di incoraggiamento per la conduttrice. Sui social sono centinaia: “Signora Perego come sta, spero meglio spero che le abbiano tolto tutti quei tubi il drenaggio, forza piano piano poi passa l’importante è non avere fretta. La salute prima di tutto. E lo dice una che con la salute cammina sul filo del rasoio”, scrive un’utente.

E un’altra: “Ciao Paola, ti auguro di riprenderti al più presto. Mia figlia nella primavera del 2021 ha scoperto di avere un carcinoma al surrene perché andò a fare una tac ai polmoni dopo aver preso il COVID. Tutto per puro caso, non aveva alcun sintomo. È stata operata, per fortuna era incapsulato come una noce e il rene è stato salvato. Ti abbraccio forte”.





Paola Perego, parla il medico che l’ha operata: “Salvato il rene”

Anche durante l’ultima puntata di Citofonare Rai 2 il pubblico ha mostrato tutto il suo amore per Paola. Sincerarsi delle sue condizioni fisiche è stato il primo pensiero di una telespettatrice prima di partecipare ad un gioco telefonico. “Paola sta bene, si sta riprendendo e speriamo possa essere qui con noi domenica prossima” aveva detto Simona Ventura sollevando l’applauso del pubblico.

Ora, come detto in apertura, a parlare è il professor Michele Gallucci: “Sono riuscito a salvarle il rene, ne sono felice – racconta a Dipiùtv – Paola ha ragione quando dice che è importante fare prevenzione. Consiglio a tutti di fare un’ecografia addominale all’anno, perché i tumori ai reni spesso sono silenti”. Poi il medico ha parlato di tempi di recupero. “I tempi di ripresa sono abbastanza veloci e si può tornare a lavorare a breve”.

E ancora: “Ciò che conta è fare controlli periodici e continuare a condurre una vita sana”. Subito dopo l’intervento Paola Perego aveva ringraziato il medico: “Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”.