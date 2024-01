Grande Fratello , nel pomeriggio di oggi Greta Rossetti e Vittorio sotto i riflettori. Le telecamere li hanno beccati in un momento di intimità. Per Vittorio la puntata di ieri è stata particolarmente pesante, messo al centro da Letizia che aveva accusato Beatrice di manipolarlo. “Vittorio non è libero perché Beatrice non lo rende libero. A volte lei lo manda a sentire le nostre conversazioni”, aveva accusato Letizia. Ricevendo la risposta immediata di Beatrice.

“Chiudete il programma. State proprio perdendo lucidità”. La discussione ha generato una valanga di commenti sui social: “Ma questa (Bea) non smette mai di dire cattiverie offendere, veleni e bullismo: in puntata ritratta. Poi sto povero Vittorio! A letto avvinghiata, ma fai la donna hai 53 anni fai la guerra a25enni, dovresti dare esempio, non veleni”.





Grande Fratello 2023, Greta Rossetti e Vittorio si confidano

E ancora: “Beatrice proprio una brutta persona, ma perché non lascia in pace questi ragazzi? Sta rendendo questo gf proprio pesante”. “Vittorio sottomesso e debole. Beatrice una cattiva persona su un piedistallo con una corona di carta”. Chiusa la parentesi serale, oggi l’atmosfera è sembrata decisamente più distesa.

I riflettori si sono accesi su Vittorio e Greta. Le telecamere li hanno ripresi mentre prendevano il sole. Dopo carinerie iniziali, sembra chiaro che tra i ragazzi ci sia feeling, Greta ha detto: “Continuerò a parlare con te se non cambierai”. Secondo alcuni fan si sarebbe trattato di un vero e proprio ultimatum. Altre parole per dire che in caso di un avvicinamento stretto a Beatrice tra loro finirebbe tutto.

Beatrice non ha simpatia per Greta. Dopo la lite dei giorni scorsi e l’allontanamento temporaneo da Vittorio aveva sparato a zero sull’ex di Mirko Brunetti, lasciandosi andare a commenti molto duri. “Lei è un furbissima, devi stare molto attento”. Come a sottolineare che Greta potrebbe manipolarlo. Sono in tanti, del resto, a credere che dietro la lite con Beatrice ci fosse la regia di Greta e Perla.