Grande Fratello, momento di grande difficoltà per Massimiliano Varrese. Oltre ai soliti scontri, tra tutti in primis quelli con Beatrice Luzzi, l’attore nelle ultime ore deve affrontare un’altra difficoltà. La sua ex fidanzata, Monia La Ferrera, è infatti uscita dalla Casa. E per lui è un grande dispiacere, perché nonostante lei avesse chiaramente fatto capire di non voler tornare con lui comunque il rapporto era positivo.

Massimiliano Varrese sta vivendo una fase di grande tensione al GF. Prima l’ennesimo affondo contro Beatrice: “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva “più smucini il secchi di ca**a e più puzza””. Poi lo scherzo a Vittorio con Fiordaliso che ha coinvolto di nuovo l’attrice che dice di volerlo far eliminare. Ora l’uscita di Monia che ha gettato Varrese nello sconforto, come mostrato in particolare da una cilp.

Massimiliano crolla pensando a Monia: il momento delle lacrime

Nella puntata di ieri il pubblico, come pronosticato, ha deciso di eliminare Monia La Ferrera, scelta dal 5% dei telespettatori. Il 44% ha invece voluto salvare Perla Vatiero, il 17% Sergio D’Ottavi, il 13% Federico Massaro, l’11% Fiordaliso e il 10% Stefano Di Miele. Il giorno dopo Massimiliano Varrese ha voluto trascorrere alcuni minuti da solo in giardino. Quando ha sentito una canzone struggente non ha resistito ed è scoppiato a piangere.

Inevitabile per lui pensare proprio alla sua ex fidanzata Monia con la quale aveva riallacciato i rapporti proprio nella Casa dopo anni di lontananza. Ad un certo punto si pensava addirittura che potesse esserci il più classico dei ritorni di fiamma. Ed è scattato pure un bacio, in confessionale.

Tuttavia Monia ha ben presto spento il fuoco che si stava riaccendendo affermando che sta meglio con Max come amico che non come fidanzato. Insomma niente da fare. Ma Massimiliano sembrava non arrendersi all’idea di non poterla riconquistare. E comunque per lui si trattava sempre di una spalla, una persona con la quale c’è e ci sarà sempre un legame speciale. E ora che quella persona è uscita dalla Casa è il momento della lacrime. Poco dopo essersi lasciato andare l’attore è stato raggiunto da Rosy Chin che senza parlare gli ha stretto la mano dandogli almeno un po’ di conforto.

