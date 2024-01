La scoperta su Beatrice dopo la puntata del Grande Fratello rischia di far esplodere una nuova enorme polemica. Coinvolto anche Varrese, infatti il conduttore Alfonso Signorini le ha chiesto in diretta se fosse vero che lei avesse detto una frase molto dura nei riguardi di Massimiliano alcuni giorni fa. L’attrice ha smentito categoricamente, eppure il pubblico ha trovato una prova schiacciante.

E ora sono guai per Beatrice, visto che nella prossima puntata in diretta del Grande Fratello, il presentatore Mediaset potrebbe mostrare a Varrese il filmato. E ovviamente il rischio maggiore è che possa nascere uno scontro molto forte, come quello avvenuto nelle scorse ore tra la Luzzi e Perla. Le due gieffine sono ai ferri corti e anche la stessa casa si è spaccata in due.

Grande Fratello, Beatrice smentisce una cosa su Varrese ma video la incastra

Nonostante ci siano stati problemi in passato con lui al Grande Fratello, Beatrice ha confessato che tra lei e Varrese le cose stiano andando bene adesso. Eppure Signorini si è ricordato di un recente episodio: “Quindi parlando con Vittorio l’altro giorno, non hai detto di voler eliminare Massimiliano?“. Ed è arrivata subito la negazione da parte dell’attrice di Vivere.

Bea ha quindi affermato in diretta: “Non l’ho detto, non è vero proprio per niente. Ho detto che lo vedo molto preoccupato per la figlia e senza energie. Secondo me, forse, lui a questo punto sarebbe il caso che uscisse. Ma non certo per ciò che ha detto o fatto a me. A livello personale non sente cattiveria o negatività”. Ma ci sono delle immagini che confermano la bugia detta dalla concorrente.

Vittorio: -“Secondo te con Max dobbiamo fare qualcosa ?”

Beatrix: -“LO DOBBIAMO ELIMINARE”



BEALUZZI VUOLE FUORI DALLA CASA IL PAZIENTE ESATTAMENTE COME TUTTI NOI#grandefratello #gf pic.twitter.com/bTOOEZvGsY — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 28, 2024

Nel filmato c’è Vittorio, che infastidito da un comportamento di Varrese, chiede a Beatrice: “Secondo te con Max dobbiamo fare qualcosa?“. E la risposta della Luzzi è chiarissima: “Lo dobbiamo eliminare“. Quindi, lo ha detto davvero e la smentita in diretta al GF non è stata veritiera. Chissà cosa succederà nella prossima puntata, quando il video potrebbe essere mandato in onda.