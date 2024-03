Brutta notizia per Ambra Angiolini, che ha un problema di salute che l’ha costretta a non prendere parte ad uno spettacolo. I suoi fan erano pronti ad apprezzarla e quindi ammirarla dal vivo, ma non è stato possibile. La stessa attrice e conduttrice ha voluto scrivere un messaggio sui social per informare il pubblico di quanto le è purtroppo successo in queste ore.

Ambra Angiolini ha dovuto fare i conti con questo problema di salute improvviso, che l’ha fermata da un momento all’altro. Si è confrontata con i medici ed è stata costretta a prendere la decisione più difficile, con la mancata presenza al suo show. E quindi c’è stato questo rinvio dello spettacolo, che si terrà prossimamente. Vediamo dunque cosa le è capitato.

Ambra Angiolini, problema di salute: costretta a rimandare il suo spettacolo

Su Instagram Ambra Angiolini è intervenuta nella giornata di lunedì 11 marzo e ha spiegato che tipo di problema di salute ha avuto. E pensare che proprio nella tarda serata del 10 marzo era in televisione in buone condizioni, avendo partecipato come ospite della trasmissione di Alberto Matano, dedicata agli Oscar. E ora ha illustrato il suo stato clinico.

Ambra non sarà allo spettacolo dell’11 marzo al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa: “Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione”.

E poi ha scritto ancora: “Grazie al dott. Giovanbattista Sisca ed a tutto lo staff di @isokinetic_officialpage che mi hanno permesso comunque di finire lo spettacolo al @teatroduse … mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria #🧡 … e grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l’arnica, gli integratori, l’ecografia, la calza color carne, gli antidolorifici, la comprensione”.