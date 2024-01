Ambra Angiolini, gli auguri di compleanno alla figlia Jolanda. Come tutti sanno la splendida Ambra Angiolini è stata la compagna del cantante Francesco Renga dal 2004 al 2015 e da lui ha avuto appunto i figli Leonardo e Jolanda. Alcuni anni fa in un’intervista ha confessato di aver sofferto di bulimia, ma grazie a Renga e all’arrivo della primogenita è stata in grado di mettersi alle spalle la malattia. Oggi Jolanda ha compiuto la bellezza di 20 anni e sui social non si fa che parlare della dolde dedica di mamma Ambra per la figlia.

La dedica di Ambra Angiolini per il compleanno della figlia Jolanda. Tra i due figli di Ambra, Jolanda è certamente quella più attiva sui social. Bellissima e anche ricca di interessi, Jolanda si mostra spesso in foto con la madre in momenti che sottolineano la grande complicità tra le due.

La dedica di Ambra Angiolini per il compleanno della figlia Jolanda fa il giro del web

Un rapporto intenso e complice tra mamma e figlia di cui Jolanda in persona ha parlato così: “Penso di assomigliare di più a mia madre: sono determinata come lei, ci piace esporci per una giusta causa. Papà è più silenzioso, ama stare nella comfort zone. Però sono testarda come tutti nella mia famiglia, compreso mio fratello Leonardo: abbiamo quattro caratteri molto forti”.

E sempre di recente, come forse alcuni di voi già sanno, Jolanda Renga è riuscita a realizzare un sogno, quello di vedere pubblicato il suo primo romanzo di successo dal titolo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”. Un successo meritato a prescindere dall’essere ritenuta ‘la figlia di’: “Sapevo che era un’arma a doppio taglio. C’erano bambini che venivano da me e mi chiedevano: ma tu vivi in una villa? I tuoi genitori li vedi? Come se vivessi in un mondo parallelo e non fossi, come loro, una figlia con due genitori presenti, un fratello, la casa”, ha confidato.

Jolanda non poteva che ricevere in occasione dei festeggiamenti dei suoi 20 anni la dolce dedica di mamma Ambra. A corredo di una foto di Jolanda ancora piccolissima tra mamma e papà, Ambra Angiolini ha scritto: “Nessuno avrebbe mai investito su questi due… Jolanda si! Vent’anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci … Buon Compleanno Danda, qui una carrellata del tuo imperdibile modo di farci sorridere la vita”. E Jolanda ha risposto: “Che belli quei due nella prima foto! Menomale che sono la mia mamma e il mio papà“.