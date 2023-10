X-Factor 2023, esplode il caos dopo l’eliminazione. È successo subito dopo il primo live, e per l’esattezza dopo l’eliminazione degli Animaux Formidables, il duo in squadra con Morgan. Il duo musicale ha dimostrato una grande professionalità e signorilità, lasciando positivamente colpito il pubblico italiano. Ma nello specifico a essere su tutte le furie è stato Morgan. Il giudice, come c’era da aspettarsi, non si pone troppi problemi a comunicare il proprio punto di vista senza andare troppo il sottile.

Morgan contro Ambra Angiolini e Dargen D’Amico dopo l’eliminazione del duo. X-Factor inaugura la nuova edizione con la prima eliminazione dai live. Si tratta del duo Animaux che nonostante le successive polemiche sul verdetto finale hanno fatto di tutto per smorzare la situazione. Il pubblico, davanti a tutto questo, è rimasto senza parole. Ma per chi se lo fosse perso, entriamo nel vivo della vicenda.

Morgan contro Ambra Angiolini e Dargen D’Amico dopo l’eliminazione del duo: “Str***zi!”

La bufera è scoppiata quando a fare ‘fuori’ il duetto sono stati Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Il ballottaggio vedeva Asia, per la squadra di Fedez, e il duo maschetato, per quella di Morgan: “Asia è in parabola ascendente, gli Animaux sono già pronti per andare in giro per l’Italia. Elimino loro”, ha spiegato. Dargen D’Amico, mentre Ambra ha solo scelto di far proseguire Asia.

Davanti a questa decisione, Morgan non si è trattenuto manifestando tutto il suo disappunto: “Siete stati st***zi“, tuona il collega dalla giuria, e ancora: “Potevate lasciar decidere al pubblico, mi avete fatto un brutto scherzo”. Non contento e implacabile, Morgan ha poi stuzzicato Ambra in merito all’azzardata, a detta sua, decisione di affidare il brano Bellissima di Annalisa a Matteo Alieno.

“Non la conoscevo ma è banalissima, ma che è sto pezzo?”, sono state le parole di Morgan. “Sei tu banale, Morgan“, replica Ambra Angiolini senza farselo ripetere due volte. Una prima puntata con il ‘botto’, se così può dirsi, quella del talent show di successo che vede il quartetto di giudici più agguerriti che mai. E come proseguirà l’edizione del programma è tutto da scoprire.