“Già si parla del suo sostituto”. Fedez ancora ricoverato e X Factor sempre più vicino: ci sono i nomi

Fedez, non sono giorni facili. Il rapper e marito di Chiara Ferragni è ancora ricoverato in ospedale, al Fatebenefratelli di Milano. Tutto è iniziato giovedì scorso, quando avrebbe accusato un malore in aeroporto ed è stato trasportato d’urgenza in clinica, dove è stato poi operato a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. A seguito di una trasfusione però era sembrato che stesse meglio, ma pochi giorni dopo si è resa necessaria una seconda operazione.

Non è dato da sapere quando potrà essere dimesso. Al suo fianco c’è sempre stata e c’è Chiara Ferragni, tornata di corsa con il primo volo disponibile da Parigi appena saputo dell’emergenza. Ha annullato tutti i suoi impegni e si è anche allontanata dai social in questi giorni impegnativi e di apprensione. Anche sua sorella Valentina, influencer e nota designer di gioielli ha fatto sapere di aver annullato tutti i suoi prossimi impegni per poter stare vicina alla sua famiglia in questo momento così delicato.

Fedez ricoverato, chi lo sostituisce a XFactor? I nomi

“Ieri sarei dovuta tornare a Parigi per gli ultimi show della Fashion Week, ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”, ha scritto in una Storia Instagram la cognata di Fedez. Ma a proposito di impegni, si avvicinano anche quelli del cantante: i 26 ottobre partiranno i primi Live di X Factor, dove ricopre il ruolo di giudice insieme ad Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico.

La fase dei Live è l’unica in diretta e oltre ai fan anche il quotidiano Il Messaggero si chiede se Fedez riuscirà a tornare in forma per il 26 ottobre. E se non si dovesse essere ancora ripreso del tutto, verrà sostituito? Un’ipotesi potrebbe essere quella della presenza in collegamento. Ad Amici, per esempio, è successo quando uno dei coach aveva il Covid.

Ma sempre Il Messaggero parla anche di eventuali sostituti, anche sulla base di rumor che arrivando dagli ambienti televisivi. “Fedez potrebbe essere sostituito a X-Factor dal suo collega e amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono appianati, come dimostra anche la hit estiva ‘Disco Paradise’”, si legge. Altra opzione papabile “potrebbe essere l’altra voce di ‘Disco Paradise’, Annalisa, che fa parte della stessa agenzia di Fedez ed è in cima alle classifiche musicali ormai da mesi”.