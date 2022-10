Niente da fare, questo 2022 sembra proprio l’annus horribilis delle coppie. Brutta notizia per Melita Toniolo e il suo compagno, anche se la notizia ufficiale non è stata data dalla diretta interessata. Una fonte molto attendibile e soprattutto alcune segnalazioni da parte degli utenti hanno fatto capire che il momento più brutto pare essere arrivato. Nessuno poteva immaginare questa novità, ma purtroppo sembra che non ci siano margini per qualcosa di positivo. Anche se per l’ufficialità bisognerà attendere.

Fra poco vi racconteremo tutto su Melita Toniolo e il suo compagno, intanto è finita ufficialmente la storia d’amore tra Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e Luca Vezil: “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”, ha concluso la donna.

Leggi anche: “È finita”. Dopo tanti anni insieme, un altro addio nel mondo vip italiano





Melita Toniolo e il compagno Andrea Viganò si sarebbero lasciati

Questo l’annuncio di The Pipol Gossip su Melita Toniolo e il compagno: “Melita Toniolo ha fatto sparire sui social ogni foto con il padre del suo bambino Daniel, Andrea Viganò. L’attore e l’ex gieffina stanno insieme da oltre 7 anni, ma sembrerebbe arrivato il momento della fine? Ogni traccia che li vede legati è completamente sparita e questo fa venire un grande dubbio. Si saranno lasciati? Cosa ne pensate?”. E subito sono arrivate le reazioni degli utenti, alcuni dei quali lo avevano già ampiamente compreso.

Gli utenti hanno scritto sotto il post di The Pipol Gossip: “Ma era già da un po’ che succedeva”, “C’è ancora gente che si ricorda di lei?”, “Ma se non sbaglio lo ha già detto lei sul suo profilo. Non stanno più insieme”, “La pandemia ha fatto disastro ovunque”, “Questo è l’anno giusto per lasciarsi, adesso o mai più. Ormai non ci resta che piangere, si sono lasciati tutti, è venuta la moria delle coppie quest’anno. Mi raccomando per le coppie rimaste, tenete duro! Forza che se passate quest’anno è fatta”.

Melita Toniolo, classe 1986, è una showgirl, attrice e conduttrice nonché modella. Ha preso parte al Grande Fratello 7 nel 2007, mentre in tempi più recenti è stata giurata a All Together Now – La musica è cambiata nel 2019 e 2020. Nel 2013-2014 è stata conduttrice di Lucignolo 2.0. Con Andrea Viganò è o forse era legata dal 2015, mentre il 14 dicembre del 2017 è nato il figlio Daniel.