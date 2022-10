Un altro addio vip: si è lasciata anche Valentina Ferragni. Dopo un un’estate nera dal punto di vista delle relazioni tra vip iniziata con la rottura clamorosa tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E a pochi giorni dall’annuncio di Melissa Satta, che ha ufficializzato la fine della storia con Mattia Rivetti arriva quello della sorella di Chiara Ferragni.

In realtà le voci di una crisi tra Valentina Ferragni e Luca Vezil circolano da agosto scorso, a seguito della decisione dei due di separarsi per un mese: “I due influencer e modelli hanno trascorso agosto a distanza, lei a Ibizia, ospite della mega villa affittata dai Ferragnez, lui alle Canarie. Ma perché? E c’è da temere che il grande amore tra Luca e Valentina sia in fase calante?”, scriveva Vanity Fair.

Valentina Ferragni, voci di crisi confermate: “È finita”

Ma in quell’occasione il fidanzato di Valentina Ferragni aveva poi parlato di nuovi progetti: ”Questo è mese pieno, ricco, bello, magari pesante, sicuramente divertente, a tratti stressante ma di certo appagante, un mese che sono certo mi darà tanto e al quale, ne sono ancora più certo, io darò tutto me stesso”.

“Sono in aeroporto sì, ma quello che sto per prendere è un treno, uno di quelli che passano e spesso non ti lasciano il tempo di pensare, o sali o lo guardi passare: non sai dove ti porterà, non ne hai la più pallida idea, ma sai che può essere il tuo treno, solo se ci credi. Sali e goditi il viaggio”. Poi il ritorno a Milano, ovviamente documentato su Instagram, e ora l’annuncio congiunto dell’addio.

Oddio Valentina Ferragni e Luca Vezil pic.twitter.com/mQlNqJejM6 — trashbiccis (@trashbiccis) October 12, 2022

Nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022 Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno pubblicato la stessa Storia Instagram per dare la notizia dell’addio: “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. – ha scritto la sorella di Chiara – Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.