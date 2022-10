Le voci stanno arrivando in maniera improvvisa e stanno tenendo col fiato sospeso tutti i fan. Ad essere coinvolti da questa vicenda sono Valentina Ferragni e il suo fidanzato Luca Vezil, sebbene dalle loro bocche non sia uscito fuori proprio nulla almeno fino a questo momento. Ma gli attentissimi utenti non se ne perdono nemmeno una e quindi hanno immediatamente sottolineato qualcosa di insolito. Gli ultimi rumor farebbero immaginare qualcosa di molto negativo, impensabile fino a qualche tempo fa.

Eppure Valentina Ferragni, parlando del fidanzato Luca Vezil, si era lasciata andare a dichiarazioni bellissime a Verissimo, come ricordato dal sito Novella 2000: “Con Luca è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti in vacanza per caso e dopo 10 minuti ci siamo salutati e non ci siamo più rivisti. Io negli anni l’ho sempre pensato e anche lui, poi mi ha riferito. Dopo circa 4 anni io l’ho ritrovato e gli ho scritto. Abbiamo riniziato a parlare fino a che gli ho chiesto di venire a Milano a trovarmi perché studiavo lì. E da lì è sbocciato veramente l’amore”.

Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil: aria di crisi?

Purtroppo non ci sarebbero ottime notizie su Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil. I due sembravano essere inondati solo di amore e passione, infatti da oltre 9 anni sono follemente innamorati. Ma stavolta c’è qualcosa che non quadrerebbe, alla luce delle loro numerose attività social. Gli utenti hanno immediatamente sottolineato un aspetto preoccupante e l’imponderabile sembra adesso possibile. Vediamo insieme che tipo di voci sono uscite fuori e cosa starebbe succedendo.

Ormai, stando ad alcuni messaggi dei fan e come è possibile notare andando a spulciare i loro rispettivi profili social, Valentina Ferragni e Luca Vezil sarebbero in crisi. Infatti, da molto tempo non pubblicano più delle foto di coppia e tra l’altro non si scambierebbero a vicenda nemmeno i mi piace. Una situazione da seguire attentamente, ma indubbiamente la sorella di Chiara Ferragni sta tenendo in apprensione i suoi ammiratori. Nessuno riesce a credere che loro possano lasciarsi definitivamente. Ma tutto è ora possibile.

Luca Vezil è un modello e influencer nato nel 1991. Il suo maggiore successo è avvenuto nel 2014, quando il suo blog è stato designato come uno dei migliori nel settore moda italiana. Lui e Valentina Ferragni sono sempre apparsi felici e sorridenti insieme, sia nella vita quotidiana che in vacanza. Ma ora le nubi si stanno addensando all’orizzonte.