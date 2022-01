“Lì sotto? Una di noi”. Valentina Ferragni, il gesto a tavola è epico e sono solo applausi

Le regole Ferragni. Potremmo chiamarle così. Ormai l’attenzione e il clamore su quello che fanno, dicono, indossano o cantano Chiara, Valentina e Francesca non solo è di dominio pubblico. Ma fa tendenza. E che tendenza. Va subito precisato che tra le tre la secondogenita Francesca è quella che ha meno dimestichezza coi social. O meglio, lei ha scelto una strada diversa dal punto di vista professionale: lavora infatti nello studio dentistico del padre Marco, molto noto a Cremona.

Il suo profilo Instagram, comunque, conta qualcosa come 1,3 milioni di follower. Ovviamente la più famosa è Chiara, moglie di Fedez, imprenditrice, blogger e designer che non sbaglia un colpo negli affari. Poi c’è lei, Valentina, la più piccola. La 29enne è nota per il suo impegno contro il bodyshaming, l’odiosa pratica di insultare e offendere chi ha forme o dettagli del proprio corpo non conformi a certi standard. Nelle ultime ore Valentina Ferragni ha lanciato un altro dei suoi messaggi in tal senso.

Avete presente quando siete seduti a tavola e mangiate come se non ci fosse un domani? Beh, questa è una cosa che, nel mondo cosiddetto sviluppato, è capitata a molti. Ebbene recentemente è capitato anche a Valentina Ferragni. La sorella di Chiara si trova in questi giorni a Courmayeur, rinomata località sciistica sul Monte Bianco.





Proprio nella giornata di ieri, lunedì 10 gennaio, Valentina ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che sta facendo il pieno di like. Al momento sono oltre 328mila. Ma di cosa si parla? Nell’immagine compare la minore delle sorelle Ferragni che poggia la mano destra sull’addome. Come se fosse in difficoltà. In realtà il dettaglio è più sotto. I suoi pantaloni infatti sono slacciati! A corredo della foto il commento spiega tutto.

“Normalizzare le cose comuni – scrive Valentina Ferragni – quando hai bisogno di slacciare i tuoi jeans dopo una cena pesante MA deliziosa! E ricorda: NESSUN RIMPIANTO”. Soltanto poco tempo fa, a novembre, un’altra foto aveva fatto scalpore. Lì però Valentina mostrava la vistosa cicatrice dopo un’operazione per rimuovere quello che inizialmente sembrava un semplice brufolo. Adesso, invece, il post ha tutto un altro tenore. E i commenti si sprecano.

I follower sono letteralmente impazziti di fronte all’ennesimo messaggio ‘normalizzatore’ di Valentina Ferragni. “La soddisfazione di andare fuori a cena con te 😍”, “Sei una di noi”, “😂😂 presente 🙌” sono solo alcuni. C’è chi va oltre: “Io in verità li sbottono appena mi siedo a tavola, state of mind proprio🤣”. E pochi, anzi pochissimi che trovano qualcosa da ridire anche qui: “Sei incinta?” chiede una follower. Ma si sa, quando si ha una platea così vasta la nota fuori dal coro è inevitabile…